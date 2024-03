Reitverein Waldburg bleibt fleißig und erfolgreich

Der Reit- und Fahrverein Waldburg hat eine sehr rührige Vorstandschaft, die im wechselnden Turnus gewählt wird. Bei der Jahreshauptversammlung Mitte März dankten die Mitglieder ihrem Vorsitzenden Markus Schädler mit der einstimmigen Wiederwahl für die geleistete Arbeit. Mit ihm einstimmig bestätigt wurden Schriftführerin Nathalie Schupp und die Beisitzer Carla Hanser und Nina Strauss. Herzlich war der Applaus für die gesamte Führung. Das Pensum, das 2023 geleistet wurde, war enorm und erfolgreich. Die Ausbildungsangebote waren vielfältig, sportliche Erfolge beachtlich und der gesellschaftliche Teil im Vereinsleben kam auch nie zu kurz. Schön ist die gute Verbindung zu den Vereinen in Waldburg und zu benachbarten Reitvereinen und Reiterhöfen. Der Rechenschaftsbericht zeigte, dass der Verein viel umsetzte vom Pferdeführerschein Umgang bis zu Reit- und Fahrabzeichen. Drei Ausritte gab es vom Zwei-Tagesritt bis Herbstritt und Jahresabschlussritt. Der Orientierungsritt lockt regelmäßig weit über 100 Reiter aus ganz Oberschwaben an und der gesonderte Reitertag bietet Startmöglichkeiten für junge und erwachsene Pferdesportler. Im Ferienprogramm von Waldburg ist das Ponyreiten fester Bestandteil. Neu und erfolgreich ist das Hobby Horsing und macht richtig viel Spaß. Elf Veranstaltungen und Aktionen gab es 2023 für die Vereinsjugend. Vor allem ist es die Jugend, die sich bei Turnieren mit anderen Reitern misst. Sie sammelte 2023 rund 40 Platzierungen auf Turnieren im gesamten Pferdesportkreis Oberschwaben. Auch sie absolvieren Lehrgänge vom „Vertrauen Mensch-Pferd“ über Reit- und Fahrabzeichen und die Pferdeführerscheine Umgang und Reiten. Nicht zuletzt sind es die Eltern, die zum Erfolg beitragen. Dass der Fahrsport nicht zu kurz kommt, dafür sorgen Fahrausbilder und die Existenz eines speziellen Fahrplatzes. Der Reit- und Fahrverein Waldburg hat 219 Mitglieder, darunter 47 Jugendliche. Im letzten Jahr waren es noch mehr Jugendliche, erklärte Markus Schädler, aber der größte Teil davon sei nun der Altersklasse entwachsen. Er selbst stimmte die Mitglieder darauf ein, dass sie die nächsten zwei Jahre dazu nutzen sollten, einen Nachfolge für ihn zu finden: Nach 20 Jahren als 1. Vorsitzender sei es an der Zeit, Platz für Jüngere zu machen, sagte Markus Schädler.

