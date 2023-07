Reitergruppe Baindt bewegt viel in diesem Jahr

Bewegt sich ein Verein, bewegt sich etwas für den Verein. Das erlebt gerade die Reitergruppe Baindt. Auf dem Reitgelände von Baindt bewegen Handwerker und Baumaschinen Erde und Baumaterial. Vereinsmitglieder helfen tatkräftig. Inzwischen stehen die Fundamente für eine eigene Reithalle.

Erika Burgkart aus Baindt war zu Lebzeiten eine engagierte Reitlehrerin und förderte „ihren“ Verein nach Kräften. Sie verfügte, ihren Nachlass für eine Reithalle zu verwenden. Es war nicht einfach für die Reitergruppe, den Plan umzusetzen. Doch am Ende überzeugte die Vorstandschaft die 400 Mitglieder: 2016 begannen die Planungen.

Vor kurzem rückten die Bulldozer und Bagger an, die einheimische Baufirma Schützbach errichtete die Fundamente, Leitungen wurden verlegt, Mitglieder greifen zu Schaufel und Schubkarre und bringen auch andere Fähigkeiten ein. Die Halle selbst wird von der Fachfirma hiwo–systembau GmbH aus Wolfegg errichtet. „Allerdings“, sagte Lena Steinhauser, zweite Vorsitzende, „der Verein muss sich auch selber um die Finanzierung kümmern. Neben der Förderung durch den Landessportbund steht die VR Bank Ravensburg zum Verein. Ein „Crowd–Funding–Projekt“ wirbt zudem um Unterstützung aus der Öffentlichkeit: https://www.viele–schaffen–mehr.de/projekte/bau–einer–reithalle.“

Markus Elbs, 1. Vorsitzender der Reitergrupp Baindt, sagte: „Bisher hatten wir einen reiterlichen Mittelpunkt. Eine richtige Heimat fehlte jedoch. Jetzt bekommen wir einen Vereinsraum mit Sanitäranlagen und können Ausbildung, Versammlungen und Unterricht besser koordinieren.“ Der Bau fördere den Zusammenhalt im Verein, dem auch 200 Kinder und Jugendliche angehören.

Nun steht noch das Turnier bevor: Die Reitergruppe Baindt schafft es neben dem Neubau, ihr Turnier vom 26. bis 28. August zu stemmen. Bewährte Kräfte sind auch dafür im Einsatz. Das Turnier hat seinen festen Platz im Jahreskalender der Gemeinde Baindt und erfährt aus der Bürgerschaft regen Zuspruch.

Neben dem Reitsport bietet der Verein am 25. August ein Open–Air–Kino zusammen mit dem Kulturverein Linse Weingarten. Der Reitsport selbst umfasst Springen, Dressur und Fahren. Sport und Gesellschaftliches kommen also zusammen: Es gibt Mittagstisch und Kinderprogramm, Live–Musik und am Sonntagmorgen einen Feldgottesdienst.