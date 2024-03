Rehkitzretter unterstützen Landwirte und Jagdpächter

Auch 2024 wollen wir von der Wildtierrettung Bad Waldsee die Landwirtschaft wieder aktiv bei der Rehkitzsicherung vor der Mahd unterstützen. In diesem Jahr starten wir mit sechs hochmotivierten und modern ausgestatteten Teams in der Region Bad Waldsee und Bad Wurzach und hoffen, jeden Auftrag entgegennehmen zu können. Einzige Forderung an die Landwirte, für die wir fliegen: 3 bis 4 Stunden nach unserem Einsatz muss gemäht sein, damit die gesicherten Kitze zügig wieder freigelassen werden können. Wir besprechen und organisieren gemeinsam, wer die Kitze in die Freiheit entlässt. Für eine optimale Einsatzkoordinierung bitten wir um Meldung bis spätestens am Vortag der Mahd unter der Hotline 0152 37288889. Wir freuen uns auf die Saison 2024 und viele gemeinsame Einsätze.

Wir arbeiten grundsätzlich ehrenamtlich. Zur Deckung unserer Kosten freuen wir uns über Spenden, Infos zur Spendenmöglichkeit unter www.wildtierrettung-bw.de.