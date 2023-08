Regional erfolgreich helfen

Das Sozialsponsoring Ravensburg, ein Zusammenschluss aus sechs gemeinnützigen Vereinen, erhält seit über 20 Jahren großen Zuspruch von ganz unterschiedlichen Unternehmen. Seit Kurzem ist der Yogaraum Ravensburg neuer Sponsor.

„Seit vielen Jahren engagieren wir uns schon sozial und spenden jedes Jahr einen Teil unserer Einnahmen für wohltätige Zwecke. Es ist uns ein Anliegen, den Fokus unseres Engagements künftig regional zu setzen und daher sind wir froh, nun Teil des Sozialsponsorings Ravensburg zu sein, um diese wichtige Arbeit hier vor Ort unterstützen zu können!“, so Ina Bubik, Gründerin vom Yogaraum Ravensburg.

Alle Sponsoren können sicher sein: Das Geld kommt 1:1 in den Vereinen an. „Wir freuen uns sehr über das Engagement des Yogaraum Ravensburg und bedanken uns für das Sponsoring. Diese Art der dauerhaften Unterstützung ist für uns sehr wichtig“, so Naomi Redmann, stellvertretende Vorsitzende des Sozialsponsorings.

Mithilfe des Sponsorings finanzieren die Vereine des Sozialsponsorings (inklusive) Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung; Schwangerschaftsberatung und Schwangerschaftskonfliktberatung; Sexuelle Bildung und Prävention; Beratung und Schutzhaus für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder; Beratung und Begleitung schwer kranker, sterbender und trauernder Menschen; Prävention von und Beratung für Betroffene von sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend.

Weitere Informationen zum Yogaraum finden Sie unter www.yogaraum–rv.de; und zum Sozialsponsoring unter www.sozialsponsoring–rv.de