Refill der Pausenkisten

An der Schule am Martinsberg in Weingarten freuen sich die Kinder der Klassen 1abc und der Internationalen Klasse IK gelb über die neuen Spiele für die jeweilige Pausenkiste. Für jede Klasse gab es außerdem ein kuscheliges Klassenmaskottchen. Die Kinder üben schon fleißig jonglieren oder zielgenaues Werfen und haben viel Spaß dabei. Herzlichen Dank an die tolle Spieleauswahl durch die Drachengrube Ravensburg und an die Finanzierung durch die VR Bank Ravensburg-Weingarten eG. Foto: Schule am Martinsberg

