Red Dot: Junior Prize für Marie-Luise Weier

Große Ehre für die Arbeit von Marie-Luise Weier: Ab sofort und bis zum Frühjahr 2024 zeigt das Red Dot Design Museum in Essen ihr besonders cooles Exponat. Ihr Buch aus Eis mit einem Umfang von sieben Seiten und einem Gewicht von zwölf Kilogramm wird in einer Gefriervitrine präsentiert.

PYRY (Finnisch für Schneegestöber) ist ein künstlerisches Buch über Kälte. Gefrorene Buchseiten lassen die Schönheit des nördlichen Polarkreises durch eine dünne Eisschicht wirken und symbolisieren zugleich ihre Zerbrechlichkeit. Um diese Schönheit zu erhalten, ist Anstrengung erforderlich ‐ für das Buch reicht es aus, eine permanente Temperatur von 0 Grad Celsius zu gewährleisten. Für den Schutz des ewigen Eises sind jedoch größere Maßnahmen vonnöten. PYRY begeisterte die Jury des internationalen Designwettbewerbs in mehrfacher Hinsicht: „Inhaltlich lassen sich die ästhetischen Fotografien sowie ihre Botschaft kaum intensiver inszenieren und haptisch erleben. Formal fasziniert die besondere Ästhetik der Risografie sowie die technische Umsetzung der eisüberzogenen Seiten“, so die Jury.

Inspiriert zu dieser Arbeit wurde Marie-Luise Weier durch die Erfahrung von extremer Kälte von bis zu minus 38 Grad im Rahmen eines Auslandssemesters an der University of Lapland. Sie fing die Schönheit und Einzigartigkeit der eiskalten Umgebung in Fotografien ein, die sie im Wege der Risografie zu Papier brachte. „Durch die Farbseparation kam ich auf die Idee, die Vorderseite einfarbig in Steel Blue zu drucken und die Rückseite zweifarbig in Marine Red, Aqua oder Sunflower. So gelang die Übersetzung des harten, extremen Moments des Frierens ‐ erst in der Retrospektive, beim Umblättern der Seite, ergibt sich das ganze Bild“, erklärt die Designerin.

Die Produktion des Buchs war mit einigen Herausforderungen verbunden, damit das Buch stabil ist und die Seiten nicht brechen oder zusammenfrieren. „Es war ein langer Prozess aus Experimenten, Geduld und Wiederholungen“, so Weier. „Am Polarkreis hatte ich an einem Kurs für die Gestaltung und das Bauen von Eisskulpturen teilgenommen, das hat mir zumindest die Türen zum Werkstoff Eis geöffnet.“

Nach ihrem dualen Mediendesignstudium an der DHBW Ravensburg absolviert Weier derzeit ihren Master in Contextual Design an der Design Academy Eindhoven.