Realschulorchester beim Probentag

Wie beim großen Orchester: kurz vor zwei wichtigen Auftritten übte das Schulorchester der Realschule Weingarten einen Schultag lang außerhalb der Schule im Probelokal des Musikvereins Baienfurt. An der Abschlussfeier der Realschule und bei der Vertragsunterzeichnung zwei neuer Bildungspartnerschaften glänzten die Jungmusiker mit einwandfreien Darbietungen. Musiklehrerin und Dirigentin Simone Schneider freut sich, dass das Schulorchester nach einem Corona–Einbruch wieder 23 Musiker zählt aus den Klassen 5 bis 10. Hörproben gibt es auch am Infotag der Realschule oder am Weihnachtsgottesdienst der Schule.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.