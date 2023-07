Realschule Weingarten feiert Absolventen

An der Realschule Weingarten haben in diesem Jahr folgende Schülerinnen und Schüler ihre Mittlere Reife bestanden (Namen aller Schüler in alphabetischer Reihenfolge):

10a: Jennifer Cyganok; Max Faulhaber; Lena Genschow; Felix Haller; Alexander Haug; Kristers Hoiers; Steven In; Jason Paul Klauke; Leana Sofie Matis; Milena Meier; Simon Oettinger; Nikita Quint; Anna–Sophie Rakowezki; Jasmin–Lea Rankel; Ksenja Schlekov; Daria–Gabriela Severineanu; Alina Shiling; Alexandru–Cristian Stefanoiu (Fachpreis Mathematik); Nabil Storkebaum; Timo Störkle; Isabell Ternes; Jean–Pierre Voigt; Jonathan Wieder (Fachpreis Technik).

10b: Yunes Ammour; Fiona Baumgartner; Annika Bolz (Fachpreis Französisch); Melina Eggert; Luis Götz; Thomas Huber; Kitsanathon Jindasri; Alica Josch; Laura Katarina Knezevic; Simon Koch; Laura Laturnus; Oliver Lupp; Alexandru–Costel Pinzariu; Carolina Poneß; Jonathan Matthias Reck; Greta Rieger (Fachpreis Deutsch, Jahrgangsbeste Ø 1,3); Lars David Schmid; Ayla Spahlinger; Akshaya Thevarasa; Dennis Norel Tietze; Tijan Touray; Jannis Wiedemann; Jann Zimmermann; Carina Zinta (Fachpreis AES).

10c: Yasin Arda Akkaya; Timo Bareth; Akay Bekci; Amelie Böhm; Collin Buchkamer; David Edenhäuser; Aigin Fazlija; Felix Gläsle; Celine Hinz; Merdijan Kadrijaj; Nikita Ovcinnikovs; Raffael Ibrahim Port; Karina Pruch; Anastasija Alexandra Venbender.

10d: Kacper Antosik; Simon Biskupek; Ceren Cetin; Tuana Civa; Esma Dökmetas; Felix Eisele; Daniel Fischer; Ron Gogaj; Milica Jevremovic; Sophia Langer; Jan Lleshi; Gianluca Maggio; Antonio Milkovic; Giulia Munteanu; Lennie Nepp; Alexander Nidens; Katharina Nold (Fachpreis AES); Pfister Marisa (Fachpreis AES); Dillza Sadiku; Sara Srdarev; June Mollyn Stadler; Berkant Tastan; Sara Tabea Waggershauser (Fachpreis Englisch); Nils Waldherr; Alexander Zirn.