Realschule Weingarten beim Sporttag

Am vorletzten Schultag traf sich die Schulgemeinschaft der Realschule Weingarten zu einem Sport– und Spieletag. Aufgrund der Renovierungsarbeiten im Stadion und wegen heftiger Regengüsse fanden die Turniere außer Beachvolleyball in den Sporthallen des Schulzentrums statt. Die Parallelklassen jeder Stufe konnten sich in Ballsportarten und in originellen Staffelläufen messen. Neu und besonders lustig in diesem Jahr war die Schubkarren–Staffel der Klassenstufe 9.

