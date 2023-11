Ravensburger Triathlon spendet an die ravensburger clowns

Am 5. August 2023 fand der Ravensburger Triathlon im Flappachbad statt. Das Leitungsteam um Sebastian Hermann und die Triathlet*innen haben in diesen Jahr eine großzügige Spende von 1540 Euro an den ravensburger clowns e.V. gespendet. Die Teilnehmer*innen konnten mit ihrem Startgeld entscheiden, ob sie dem Verein spenden oder Sportsocken erhalten. Die Clowns selbst haben an dem Tag die Athlet*innen tatkräftig angefeuert, sind sogar noch ins Ziel eingelaufen und haben doch manch ermüdeten Läufern noch ein Lächeln auf die Lippen zaubern können. Mit der Spende kann der Verein weitere Clownvisiten in 2024 in Altenheimen, sozialen Einrichtungen und Krankenhäusern finanzieren. Nach dem Motto „Lachen ist Gesund“ schaffen die Clowns durch ihre Arbeit Begegnungen von Herzen zu Herz. Auch von Herzen sagt der ravensburger clowns e.V. vielen, vielen Dank! www.ravensburger-clowns.de

