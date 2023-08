Ravensburger Jugendliche helfen Straßenhunden in Montenegro

Ein Team des Berufsbildungswerks (BBW) in Ravensburg hat die Tierschutzorganisation „Animal Soulmates“ bei der Errichtung einer Quarantäne–Station für Straßenhunde in Montenegro unterstützt. Bei dem Projekt waren sechs Teilnehmende und zwei Betreuende an der Entstehung des Gebäudes beteiligt.

Bernd Röhl, Vorstand der Tierschutzorganisation, besuchte im Frühjahr 2023 eine Klasse der Berufsvorbereitung (BVB) des Berufsbildungswerks, um auf die Lebensumstände von Tieren in Montenegro aufmerksam zu machen. „Speziell für Hunde ist die Lage überaus brisant“, berichtete Röhl. Unzählige Straßenhunde würden hungern, seien verletzt und lebten zwischen Müllbergen in unwürdigen Bedingungen. Tierschützer vor Ort versuchten durch Hundevermittlung, Bau von Hundehütten, tierärztliche Versorgungen und auch Kastrationsprogramme der aktuellen Streuner–Entwicklung entgegenzuwirken. Dringend würden Quarantäne–Stationen benötigt, damit Hunde erfolgreich ins Ausland vermittelt werden können.

Projektanfragen wie diese aus Montenegro werden im Berufsbildungswerk der Stiftung Liebenau als „Sozialprojekte“ eingestuft, bei denen der Auftraggeber die Materialkosten übernimmt und das Berufsbildungswerk im Rahmen der Berufsvorbereitung und Ausbildung die Arbeitsleistung einbringt. „Mit diesem Auslandsauftrag bieten wir unseren Teilnehmenden die Möglichkeit, handwerkliche Fähigkeiten in einer realen Umgebung anzuwenden und gleichzeitig soziale Kompetenzen sowie pädagogische Faktoren zu entwickeln“, erklärte Ludwig Speidler, der Betriebsleiter der BVB–Maßnahmen im Berufsbildungswerk.

Im Theorieunterricht erstellten die Teilnehmenden mit ihren Ausbildenden Zeichnungen, Pläne und Berechnungen. Zur besseren Vorstellung und Überprüfung der entworfenen Quarantäne–Station wurde ein Arbeitsmodell im besonders anschaulichen Maßstab 1:10 angefertigt. Dann machte sich das Team aus angehenden Zimmerern, Schreinern, Malern und Maurern auf den Weg in das 1300 Kilometer entfernte Nikšić in Montenegro. Das Projektziel: die Errichtung des Rohbaus der Quarantäne–Station inklusive Dach.

Nach fünf Arbeitstagen war das knapp 50 Quadratmeter große Gebäude im Rohbau errichtet. Das Richtfest wurde begangen. Der Stolz der Ausbildenden über ihre Schützlinge sowie die glücklichen Augen aller Teilnehmenden zeugten von einer starken Leistung und einem besonderen Wir–Gefühl.