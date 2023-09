Ravensburger Designpreis geht an Ise Weier

Der Ravensburger Designpreis ist mit 1000 Euro dotiert und wird in jedem Jahr von Markus Kistler, Bereichsleiter Unternehmenskunden BW-Bank, an eine*n verdiente*n Absolvent*in Mediendesign der DHBW Ravensburg verliehen. In diesem Jahr geht der Preis an Marie-Luise Weier.

Der Preis zeichnet sowohl außergewöhnliche Designleistungen als auch soziales und gesellschaftliches Engagement im Studium aus. Beides zeigte Ise Weier an der DHBW Ravensburg, wie ihr Laudator und Studiengangsleiter Herbert Moser bescheinigte. „Sie ist nicht nur unumstritten ein Herz des Studiengangs, sondern Kopf, Herz und Hand zusammen, denn sie packt da an, wo es erforderlich ist“, so Moser.

Im Studiengang Mediendesign an der DHBW Ravensburg engagierte sie sich als Tutorin und besonders auch bei der Organisation der Werkschauen. Beeindruckt hat sie auch mit ihrer Bachelorarbeit „P Y R Y ‐ über das Gefühl der Kälte“. Das Buch aus Eis wurde unter anderem mit dem iF Design Student Award ausgezeichnet. Es ist ein Buch über die Bewahrung des Kältegefühls. Absurd und doch simpel: ein Buch aus Eis. „Die Idee kam mir bei meinem Auslandssemester in Finnland. Auch dort sind der Klimawandel und seine Auswirkungen deutliche zu spüren. Die Intention war, das Gefühl von Kälte zu archivieren“, sagt Marie-Luise Weier.

Die Mediendesignerin hatte nach ihrem Studium in Ravensburg bei AV Medien, eine Film- und Fernsehproduktionsfirma aus Stuttgart, im Bereich Regie und Redaktion gearbeitet. Nun sattelt sie ihren Master an der Design Academy in Eindhoven drauf.