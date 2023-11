Die Kantine in Ravensburg wird am Donnerstagabend, 23. November, Austragungsort für ein außergewöhnliches Konzert: dem „Future Dialogues“. Drei junge Künstlergruppen präsentieren auf der Bühne eine Show, die die Grenzen der Genres verschwimmen lassen und eine breite Palette musikalischer Stile zeigen.

Jazzbois aus Budapest: Fusion-Jazz mit Millionen Klicks

Die Jazzbois aus Budapest haben mit ihrem psychedelisch angehauchten Fusion-Jazz auf Plattformen wie Youtube und Spotify Millionen Klicks generiert. Ihr Sound, der Elemente aus Fusion-Jazz, Hip-Hop und psychedelischen Improvisationen vereint, hat ihnen internationale Bekanntheit beschert. Inspiriert von Größen wie Azimuth, Herbie Hancock und Weather Report, aber auch von zeitgenössischen Musikern wie Robert Glasper, Moses Boyd und Madlib, schaffen es die drei jungen Ungarn, ihre Stücke durch spontanes Jammen zu formen. Für das Ravensburger Konzert kündigen sie zudem einen weiteren Gast an: Der Hip-Hop-Produzent, Saxophonist und Flötist Dombeats wird die Bühne mit ihnen teilen.

Skiller aus Sofia: Der Beatbox-Weltmeister

Der zweifache Beatbox-Weltmeister Skiller aus der bulgarischen Hauptstadt Sofia verspricht eine Performance, die er nur mithilfe von Mund und Händen entstehen lässt. Bereits im Juni hat er mit dem Triplet Trio das Ravensburger Publikum mit seinen Rhythmen begeistert. Skiller, auch bekannt als „The fast mouth from the East“, machte Beatboxing in seiner Heimat populär und hat bereits mit Größen wie Shaggy, Transformal Underground und Stereo MCs zusammengearbeitet.

Sharaktah aus Hamburg: Rap und Rock vereint

Mit seiner rauchigen Stimme und seinen Texten überzeugt Sharaktah aus Hamburg. Das Zusammenspiel von Rap und Rock in seiner Musik verleiht seinen Botschaften eine eindringliche Kraft, die besonders junge Menschen anspricht. Seine Musik, kombiniert mit Herzblut und zerrissener Seele, erzählt von Krisen, zerbrochenen Beziehungen und dem Aufwachsen in der Provinz. Features mit Clueso und Edo Saiya haben seine Botschaft bereits an ein breiteres Publikum getragen.

Tickets für das Konzert sind auf der Internetseite www.jazztime-ravensburg.de erhältlich und kosten 24 Euro. Jugendliche und Erwachsene ab dem Jahrgang 1997 zahlen 8 Euro. Beginn ist um 20 Uhr.