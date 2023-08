Die Kreative Ferienbetreuung Miki der Stadt Ravensburg geht noch bis zum Freitag, 11. August, und findet bereits zum 17. Mal mit angegliedertem Sprach–Sommercamp statt. Finanzielle Unterstützung gibt es auch in diesem Jahr von der Sonja–Reischmann–Stiftung. Wie die Pressestelle der Stadt Ravensburg mitteilt, verbringen bei Miki rund 120 Kinder der städtischen Grundschulen zweieinhalb unbeschwerte Ferienwochen an der Grundschule Weststadt. In altersgerechten Gruppen qualifiziert betreut, dürfen die Kinder verschiedene kreative Angebote aus den Bereichen Bewegung, Natur, Kunst und Musik wahrnehmen.

Als Kreativpartner konnten wieder lokale Partner gewonnen werden: Vom TSB über den DAV und den BUND gestalteten die Vereine ein buntes Programm. Beim Programmpunkt „Chor and more“ der Musikschule Ravensburg konnten die Kinder singen, Rhythmen und lustige Spiele spielen. Zudem durften die Kinder das Kunstmuseum besuchen und dabei selbst kreativ werden. Zum ersten Mal in diesem Jahr konnte auch der Programmpunkt Boxen angeboten werden, bei dem die Kinder einen Einblick in diese spannende Sportart bekamen und einige Bewegungsabläufe ausprobieren konnten. Ebenfalls neu in diesem Jahr konnten die Kinder Breakdance ausprobieren, bei der neben Disziplin auch athletische Fähigkeiten trainiert werden. Eine besondere Herausforderung für alle Kinder war wieder das erlebnispädagogische Klettern und Boulder in der Kletterhalle. Zusätzlich absolvierte jede Gruppe einen Ausflug in die nähere Umgebung mit dem Betreuerteam. Bastelmaterial, Gesellschaftsspiele, altersgerechte Bücherangebote und ein großzügiges Spielgelände rundeten das Angebot für die Kids ab.

In die Ferienbetreuung integriert war auch das Sprach–Sommercamp, das bereits zum 16. Mal in Kooperation zwischen Stadt und PH Weingarten veranstaltet wurde. 33 Erst– und Zweitklässler der städtischen Grundschulen, hiervon viele geflüchtete Kinder, wurden in Kleingruppen von Studentinnen der PH Weingarten sprachlich gefördert. Finanziell gefördert wurde das Sprach–Sommercamp durch die Waisenhausstiftung Siloah, das Land Baden–Württemberg sowie durch die Stadt Ravensburg.