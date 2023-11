Zwei Unfälle wegen Glätte

Zwei Unfälle haben sich laut Polizeibericht am Sonntagmorgen aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ereignet. Gegen 3.30 Uhr war ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer auf der B 33 von Markdorf in Richtung Ravensburg unterwegs. An der Einmündung mit der L 288 musste der 21-Jährige aufgrund einer roten Ampel abbremsen und geriet auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen. Im Einmündungsbereich kollidierte der 21-Jährige mit dem Nissan eines Fahrzeuglenkers, der aus Richtung Horgenzell kam. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Abschleppdienst kümmerte sich um beide Wagen. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife fest, dass die Hauptuntersuchung an dem BMW bereits seit Jahresanfang überfällig war und dass der 21-Jährige zudem Sommerreifen montiert hatte. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Gegen 8.45 Uhr kam ein 36-jähriger Opel-Fahrer ebenfalls aufgrund glatter Fahrbahn auf der L 288 Höhe Nessenbach in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, am Zaun ein solcher in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden.