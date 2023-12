Zwei Towerstars-Talente und ein Ex-Jugendspieler sind bei WM dabei

Für die besten deutschen U20-Eishockeyspieler beginnt am Mittwoch (14.30 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) mit der Partie gegen Finnland die Weltmeisterschaft. Die beiden Jungprofis der Ravensburg Towerstars, Ralf Rollinger und Niklas Hübner, haben den Sprung in den finalen Kader geschafft und sind damit bei der WM in Schweden mit am Puck.

Nach dem letzten Testspiel gegen die Slowakei, dass die deutsche U20-Mannschaft nach einer über weiter Strecken guten Leistung und trotz einer 5:2-Führung noch mit 5:6 nach Verlängerung verloren hat, gab Bundestrainer Tobias Abstreiter am Tag vor Heiligabend sein offizielles WM-Aufgebot bekannt. 23 Spieler durfte Abstreiter nominieren - unter den drei Goalies, sieben Verteidigern und 13 Stürmern sind auch Rollinger und Hübner. „Leider mussten uns nunmehr erneut zwei Spieler verlassen. Dies war eine unglaublich schwere Entscheidung, aber auch das gehört dazu“, wurde Abstreiter in einer Mitteilung des Deutschen Eishockey-Bundes zitiert. „Wir möchten uns an dieser Stelle wieder bei den Spielern für ihren Einsatz bedanken.“

Ein NHL-Club hat sich schon die Rechte gesichert

Für Rollinger, Hübner und ihre Mannschaftskollegen geht es nach der Partie gegen Finnland noch gegen Gastgeber Schweden (Donnerstag, 19.30 Uhr) und gegen Lettland (Samstag, 19.30 Uhr/beide Partien ebenfalls kostenfrei bei MagentaSport).

Assistenzkapitän der deutschen U20 ist der gebürtige Weingartener und ehemalige Jugendspieler des EV Ravensburg, Julian Lutz. Nach erfolgreichen Juniorenjahren in der Red Bull Akademie Salzburg und zwei Jahren im Kader des DEL-Clubs EHC Red Bull München spielt der 19-jährige Stürmer seit dieser Saison in der United States Hockey League, der Juniorenliga der USA. Dort arbeitet Lutz weiter an seiner Profikarriere - der NHL-Club Arizona Coyotes hat sich bereits die Rechte am deutschen Talent gesichert. Für die Green Bay Gamblers hat Lutz in bisher 19 Spielen zehn Tore erzielt und 13 Vorlagen gegeben. In den kommenden Tagen sollen Tore und Assists für die deutsche U20 dazukommen.