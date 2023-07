Zwei Spieler verlassen den FV Ravensburg kurzfristig

Kurz vor Beginn der neuen Saison haben zwei Spieler des FV Ravensburg ihren Vetrag aufgelöst. Sowohl Luis Halder als auch Timo Baier standen im Oberligakader des FV, hätten zunächst aber Spielpraxis in der U23 in der Landesliga sammeln sollen. Beide Fußballer haben bereits einen neuen Verein gefunden.

Der inzwischen 21–jährige Timo Baier wechselte im Sommer 2021 aus der Jugend des SSV Ulm 1846 zum FV Ravensburg. Der Mittelfeldspieler hatte eine gute erste Saison bei den Oberschwaben mit einigen Einsätzen in der Oberliga. Auch aus Verletzungsgründen hatte Baier zuletzt aber einen schweren Stand beim FV. An den ersten beiden Spieltagen der vergangenen Saison stand der 21–Jährige unter Trainer Tobias Flitsch noch in der Startaufstellung, danach folgten allerdings nur noch drei weitere Einsätze — einmal von Beginn und zwei Kurzeinsätze als Einwechselspieler. Von Oktober 2022 bis ins neue Jahr stand Baier gar nicht im Kader, in der Rückrunde setzte ihn der neue Trainer Michael Schilling nicht mehr ein.

Auch zu Beginn der neuen Saison 2023/24 war Baier nicht Teil der Ravensburger Stammelf — er hätte wie Nick Zimmerer oder Julian Flock eine große Rolle in der U23 in der Landesliga spielen sollen. Wie der Sportliche Leiter Fabian Hummel am Donnerstagvormittag mitteilte, wurde der Vertrag mit Baier nun aber aufgelöst, der 21–Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum Verbandsligisten FV Biberach.

Der ebenfalls 21–jährige Luis Halder schließt sich nach mehreren Jahren beim FV Ravensburg nun dem Bezirksligisten FV Bad Schussenried an. „Beide Spieler hatten uns darum gebeten, ihre Verträge auflösen zu können“, sagt Hummel. Diesem Wunsch habe der FV nach Gesprächen mit den jeweils neuen Vereinen entsprochen. Halder kam in der vergangenen Saison zu seinem Debüt in der Oberliga — mehr als sechs Kurzeinsätze wurden es allerdings nicht.