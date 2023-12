Zwei Rückkehrer verstärken den EV Ravensburg

Der EV Ravensburg tritt in der Eishockey-Landesliga Bayern zweimal auswärts an. Am Freitag fährt das Team nach Peißenberg, wo um 20 Uhr die Partie beim SC Forst angepfiffen wird. Am Sonntag um 17 Uhr gastiert der EVR bei den Pfronten Falcons, einem alten Rivalen aus Oberligazeiten.

Rudkovski ist auch in der U20 spielberechtigt

Erneut lautet die Herausforderung, auch einmal gegen besser postierte Teams zu punkten. EVR-Trainer Pyry Eskola kann auf zwei Rückkehrer setzen, die das Team verstärken. Bereits am vergangenen Wochenende ist Alexander Rudkovski im Sturm aufgelaufen. Er ist nach drei Jahren bei den Kölner Haien zurückgekommen und auch noch für die U20 spielberechtigt. In der Abwehr steht wieder Leon Dona. Er kam 2016 aus Lindau zum EVR und spielte bis vor zwei Jahren für den EVR in der Regionalliga Südwest. Der 1,88 Meter große Verteidiger dürfte die Präsenz erhöhen.