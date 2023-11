Ravensburg

Zwei Partien innerhalb von vier Stunden

Ravensburg / Lesedauer: 4 min

Die SGM Unterzeil/Seibranz (li. Tobias Heinle, gegen Umut Yertürk vom SV Weingarten) weicht für das nächste Spiel auf den Leutkircher Kunstrasen aus. (Foto: Maximilian Rist )

Am vorletzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga wird zweimal in Leutkirch gespielt. Der Tabellenführer SV Vogt verabschiedet sich danach in die Winterpause.

Veröffentlicht: 30.11.2023, 12:51 Von: Klaus Eichler, Giuseppe Torremante