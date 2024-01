Zwei Leichtverletzte nach Glätteunfall

Zwei Leichtverletzte und zweimal Totalschaden an den beteiligten Autos sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der B 30 an der Anschlussstelle Ravensburg-Nord. Das teilt die Polizei mit. Der 55-jährige Fahrer eines Citroen befuhr die Ausfahrt der B 30 in Richtung Berg und kam auf eisglatter Fahrbahn in der Rechtskurve ins Rutschen. Er kollidierte dabei wuchtig mit dem BMW eines 65-Jährigen, der seinerseits auf die B 30 in Richtung Weingarten auffahren wollte. Die beiden Autofahrer wurden dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.