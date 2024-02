Zwei Debüts beim Ravensburger Schülerforum

Debüt trifft Debüt: Das Schülerforum Ravensburg beschäftigt sich am Mittwoch, 21. Februar, im Schwörsaal erstmals mit einem literarischen Werk. Das gibt zugleich Charlotte Gneuß Gelegenheit, ihren ersten Roman „Gittersee“ in einem besonderen Format zu präsentieren. Die Veranstaltung um 19 Uhr steht allen Interessierten offen.

Charlotte Gneuß wurde 1992 in Ludwigsburg geboren, nachdem ihre Eltern die DDR verlassen hatten. Die DDR ist auch der Hintergrund ihres Romans, der 1976 im Dresdner Vorort Gittersee spielt. Im Mittelpunkt steht die 16 Jahre alte Karin, die ihre erste Liebe erlebt, ihren Freund durch dessen Flucht in den Westen verliert und deren Welt durch dieses Ereignis aus den Fugen gerät.

Christof Klein, Lehrer am Albert-Einstein-Gymnasium, hat bei seinen Schülern während der Lektüre ein großes Interesse an diesen Themen festgestellt. Das Buch wirke da als Brücke in die jüngere deutsche Geschichte und erreiche die jungen Leute durch sein Identifikationspotenzial zugleich für Fragen nach Schuld und Verführung, aber auch des Aufwachsens.

Das Schülerforum ist ein ganz besonderes Format: Denn hier suchen sich die Schülerinnen und Schüler der Ravensburger Gymnasien ihre Themen selbst, setzten sich mit Texten auseinander, organisieren eine Veranstaltung und sind zugleich auch Moderatoren und Interviewer. Unterstützt werden die Oberstufenschüler dabei von ihren Gemeinschaftskundelehrern und dem Partner der ersten Stunde, der Buchhandlung „Ravensbuch/Osiander“. Zuletzt ging es um unterschiedliche gesellschaftspolitische Themen mit spannenden Gästen und Experten.

Am 21. Februar werden die Schüler im Schwörsaal in die Lesung einführen und die Einstiegsfragen übernehmen. Karten für die Veranstaltung mit Charlotte Gneuß gibt es noch bei „Ravensbuch“.