fällt derzeit nicht leicht, ein heiteres Gemüt zu wahren. So langsam sickert bis ins kleinste Dorf durch, dass die Haushaltskrise des Bundes nicht nur die Ampelkoalitionäre trifft, sondern jeden einzelnen Bürger. Wer jetzt noch einen Gaspreis über 12 Cent oder einen Strompreis über 40 Cent die Kilowattstunde zahlen würde ohne die Energiepreisbremse, sollte ganz, ganz schnell den Anbieter wechseln. Sonst wird es Anfang des Jahres teuer, wenn die Unterstützung des Staats aller Voraussicht nach ausläuft.

Glücklicherweise sind die Preise wieder so stark gesunken, dass man auf Vergleichsportalen fündig werden kann. Und wer seine Energie lieber beim regionalen Anbieter bezieht, bekommt auch bei den Technischen Werken Schussental ab etwa 33 Cent (Strom) und 10 Cent (Gas) schon wieder bessere Preise als vor einem Jahr.

Bitter für die Städte

Bitter ist die Haushaltssperre aber auch für alle Städte und Gemeinden, die für ein wichtiges Projekt auf einen Zuschuss vom Bund angewiesen sind und noch keinen Förderbescheid bekommen haben. So kann es gut sein, dass sich die Anlage des Ravensburger Schussenparks verzögert - oder die Naherholungsfläche zwischen Fluss und Bahngleisen gar nicht kommt.

Erstaunlich, wie optimistisch die Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis Ravensburg von SPD, Grünen und FDP trotz allem noch sind. Sie scheinen an den Fortbestand der Ampel zu glauben. Alles andere wäre auch für sie persönlich von großem Nachteil. Heike Engelhardt (SPD) würde bei Neuwahlen zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht wieder ins Parlament kommen. FDP-Politiker Benjamin Strasser würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeiten seinen Staatssekretärposten an den Nagel hängen können - wenn nicht gleich das ganze Mandat, denn die FDP dümpelt in vielen Umfragen der Meinungsforschungsinstitute um die Fünf-Prozent-Hürde. Agnieszka Brugger wäre wahrscheinlich wieder im Parlament vertreten, wenn am Sonntag Bundestagswahlen wären, aber dann auf der Oppositionsbank, denn momentan sieht es nicht danach aus, als würde der wahrscheinlichste Wahlsieger CDU mit den Grünen koalieren wollen.

In einigen Wochen wird das Bild klarer

Bedenkt man, dass es dem Land in der Großen Koalition rückblickend ganz gut ging - sieht man von einem Sanierungsstau in die Infrastruktur, dem zu lahmen Ausbau der Erneuerbaren Energien und Blauäugigkeit gegenüber Russland mal ab - versteht man, dass immer mehr Unionspolitiker, vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder bis zum Ravensburger Abgeordneten Axel Müller, eine Neuauflage nicht mehr ausschließen. In einigen Wochen wissen wir wahrscheinlich mehr.

Ein schönes Wochenende!