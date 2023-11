Der Naturkosthandel „Kräutle“ in Ravensburg schließt zum Jahresende. Gründer war vor 47 Jahren Uli Gruninger, der zeitweise mit seinen Mitstreitern in einer Landkommune in Mosisgreut bei Vogt lebte. Die jungen Leute wollten damals der zunehmend industrialisierten Landwirtschaft etwas entgegensetzen. Und bereiteten den Boden für die Bio-Szene in der Region. Zum Abschied des Ladens blicken zwei von ihnen zurück und voraus ‐ denn ihr Ziel, Landwirtschaft umweltverträglich zu machen, ist längst nicht erreicht.

Aus Marktstand wird Lädchen in der Marktstraße

Bevor er das „Kräutle“ eröffnete, verkaufte Uli Gruniger Heilkräuter, Gewürze und Tee auf Wochenmärkten ‐ oder lieferte seine Ware mit dem Fahrrad im Weingartener Hinterland persönlich aus. Der Student der Pädagogischen Hochschule in Weingarten, der aus dem Großraum Stuttgart stammt, fand in seinem Mitstudenten Erhard Pfluger einen seiner ersten Kunden.

Und es sollten viele folgen: Gruninger machte 1981 das erste Naturkostgeschäft der Nachkriegsgeschichte in Ravensburg auf ‐ damals unter dem Namen „’s g’sunde Kräutle“. In einem kleinen Lädchen in der Marktstraße 43, wo sich heute der Papierladen befindet, wurden dann neben den Kräutern und Tees auch schon Gemüse, Brot, Saaten und Molkereiprodukte angeboten. Zum Erfolg trugen viele bei.

68er-Bewegung hat die beiden Initiatoren geprägt

Denn Gruninger zog in die Landkommune in Mosisgreut bei Vogt ein, die Pfluger und andere jungen Menschen aus der Umweltbewegung1978 gegründet hatten. Sie hatten alle ihre Jugend in den 1960er-Jahren verbracht. Die sogenannte 68er-Bewegung hatte die bestehenden Verhältnisse in der deutschen Nachkriegsgesellschaft kritisiert und aus ihrer Sicht verkrustete Strukturen aufgebrochen. „Damals herrschte eine Aufbruchstimmung: Wir müssen was verändern. Und das ging für uns zwei im staatlichen Schuldienst nicht“, sagt Gruninger.

Sein Verbündeter damals wie heute, Erhard Pfluger, sagt: „Wir waren damals eine Alternativbewegung“, sagt er.

Gemüse aus Mosisgreut liegt in den Regalen

Pfluger hatte wie Gruninger seine Zukunft als Lehrer aufgegeben und widmete sich der biodynamischen Landwirtschaft. Er ist bis heute überzeugt, dass Kunstdüngereinsatz in der Landwirtschaft zur Ausbeutung der Böden beiträgt, statt den Boden als Lebensgrundlage zu schützen und nachhaltig fruchtbar zu halten.

Damals fing er an, in Mosisgreut nach biodynamischen Grundsätzen Gemüse zu ziehen, indem er zum Beispiel mit Kuhmist und Kompost düngte und auf Fruchtfolgen setzte. Die Handelsstruktur seines Freundes Uli Gruninger half dabei, das Gemüse aus Mosisgreut zu verkaufen: Es lag bald in der Ravensburger Marktstraße beim „Kräutle“ in den Regalen.

Aus der Nachkriegsgeneration bläst der Gegenwind

Der Laden kam immer besser an. 1983 kam eine zweiter Laden in der Marktstraße hinzu, die Fläche gehört heute zum Musikhaus Lange. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 und in deren Folge radioaktiv verseuchte Landschaften seien ein Quantensprung für die Öko-Szene gewesen, sagen die Männer.

„Für bestimmte Leute waren wir Trendsetter, schon fast Helden“, erinnert sich Gruninger an die Verbreitung des Öko-Gedankens. Doch Pfluger hat auch den Gegenwind nicht vergessen: „Die Nachkriegsbevölkerung hatte Hunger erlebt, die waren über die Errungenschaften der modernen Landwirtschaft, die günstigen Preise und die Fülle begeistert. Die Folgen, die das mit sich bringt, waren noch wenig erforscht und bekannt.“

Aus Fünfer-Team übernimmt Ingrid Sehle das Geschäft

Das Demeter-Gemüse habe von Anfang an mehr gekostet. Das liege auch daran, dass von Hand gejätet werden muss, weil kein Unkrautvernichter versprüht wird, und Arbeitskräfte aus der Region zu hiesigem Lohnniveau beschäftigt würden. Den Begriff Unkraut gibt es für Pfluger übrigens nicht, er spricht von Wildkräutern.

Ihre Landkommune, die Keimzelle für ihre Lebens- und Arbeitsphilosophie war, lösten die Männer und ihre miteingezogenen Freundinnen auf, als sie Familien gründeten. Pfluger konzentriert sich auf seine Landwirtschaft, baute Gemüse und Kartoffeln an.

Mit über 70 Jahren stehen die Männer noch auf dem Feld

Den Naturkosthandel „Kräutle“ führte Gruninger mit dann fünf Geschäftspartnern weiter, eine davon war Ingrid Sehle. Nach und nach sind alle außer ihr ausgestiegen, sie hat das Geschäft übernommen, betreibt es bis heute und hat den Wandel miterlebt, dass Naturkost in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, wie sie sagt. Gründer Gruninger hat nach seinem Abschied vom „Kräutle“ über 36 Jahre bis 2022 am Rösslerhof in Schlier seine eigene Bioland-Gärtnerei betrieben und arbeitet auch jetzt mit 70 Jahren noch auf dem Feld, bei der Solidarischen Landwirtschaft in Wangen.

Auch Pfluger arbeitet mit 72 Jahren noch immer als Demeter-Bauer. Was die beiden nach wie vor antreibt, ist der Wunsch, ihre Idee zu verbreiten, „die ganze Welt zu ökologisieren“, wie Pfluger sagt. „Leute, ihr lebt nicht aus den Regalen der Discounter“, sagt er, dem man die Leidenschaft für das Thema anmerkt.

Pfluger befürchtet „Agrarwüsten“ durch Glyphosateinsatz

In Deutschland gibt es rund 2200 Läden, die ausschließlich Bio-Produkte anbieten, heißt es beim Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Damit stelle der Naturkosthandel sechs Prozent aller insgesamt 36.000 Lebensmittelverkaufsstellen in Deutschland.

Pfluger erklärt seinen Ansatz so: Während in der konventionellen Landwirtschaft die Pflanze gedüngt werde, kümmere man sich in der sogenannten biodynamischen Landwirtschaft eher um den Aufbau des Bodens, aus dem sich die in wechselnder Fruchtfolge wachsenden Pflanzen dann holen könnten, was sie brauchten. „Wildkräuter“ seien Teil der Biodiversität ‐ durch Spritzmittel wie Glyphosat entstünden immer mehr „Agrarwüsten, die einen nie dagewesenen Artenschwund mit sich bringen“, glaubt Pfluger. Die Demeter-Landwirtschaft wie Pfluger sie betreibt hat der Begründer der Anthroposophie Rudolf Steiner in den 1920er-Jahren entwickelt, der auch die Waldorfschulen aus der Taufe gehoben hat.

Gründer sagen: Ob man bio kauft, sei eine Frage der Prioritäten

In Deutschland werden laut Weltagrarbericht 2022 insgesamt 10,8 Prozent aller Landwirtschaftsflächen ökologisch bewirtschaftet. Bis zum Jahr 2030 will Deutschland 30 Prozent erreichen.

Das Argument, dass der teurere Bio-Einkauf einer finanziellen Elite vorbehalten bleibt, lassen Gruninger und Pfluger nicht gelten. Das sei eine Frage der Prioritäten. „Wir hatten schon früh Kunden, die nicht Elite waren“, erinnert sich Gruninger. „Das waren auch alte Allgäuer, die bei uns Gemüse gekauft haben und sagten: Das gespritzte Zeug fress ich nicht.“ Pfluger würde gerne landwirtschaftliche Subventionen abschaffen, weil sie seiner Ansicht nach die Folgekosten der Lebensmittelproduktion für die Umwelt verschleiern. „Wie die dann teureren Lebensmittel für alle bezahlbar sein können, ist eine politisch zu lösende Frage“, sagt Pfluger.

Erfolg hat den beiden Männern Recht gegeben

In den Anfangsjahren der Biopioniere hätten andere Bauern gewettet, wie lange es dauert, bis sie pleite gehen. „Aber wir haben gezeigt, dass es machbar ist, ökologisch zu wirtschaften und davon zu leben“, sagt Gruninger, der es bemerkenswert findet, welchen Anteil Bioprodukte inzwischen im Lebensmitteleinzelhandel haben. Pfluger führt seinen Handelsbetrieb, inzwischen mit seinem Sohn Till, inzwischen auch mit Onlineshop. Die Landwirtschaft betreibt er nach wie vor alleine. Dabei will er weiterhin nicht abhängig sein von der Agrarindustrie, weder bei Dünger oder Spritzmittel, noch bei der Technik. Verschmitzt fügt er hinzu: „Mein jüngster Traktor ist Baujahr 1987.“