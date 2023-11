(blö) - Staunen und Freude hat der Bachchor gemeinsam mit dem Vokalensemble Diapasón, mit Solisten und der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben bei seinem Jubiläumskonzert zum 75-jährigen Bestehen verbreitet. In englischer Originalsprache gesungen entfaltete der „Messiah“ von Georg Friedrich Händel in der dicht besetzten Evangelischen Stadtkirche seine rhythmische Wucht und die Palette der Emotionen. Unter Michael Bender erklang das barocke Meisterwerk in wunderbarer Tiefe und überwältigender Pracht.

Satter, brillanter Klang

Anhand überwiegend auf das Alte Testament zurückgehender Bibelstellen durchschreitet man mit dem dreiteiligen Oratorium das Leben Jesu, aber auch das Kirchenjahr, Advent, Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Mit sattem, brillanten Klang gewann die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben die volle Aufmerksamkeit des Publikums. Der ausdrucksvoll sich entfaltende Tenor von Christopher B. Fischer schürte die adventlichen Erwartung. Durch einen gestuften Einsatz brachte der Chor eine ähnliche, aber noch gesteigert Dynamik hervor.

Es war ein langgehegter Wusch des Kirchenmusikdirektors Michael Bender den teils kammermusikalisch intimen, teils wuchtigen „Messias“ in einer gestuften Chorbesetzung aufzuführen, wie er im Begleitheft zum Programm erklärt. Die kleinbesetzten Teile vieler Chöre übertrug er dem Vokalensemble Diapasón, den Hauptpart dem Bachchor, für die volle Wucht verstärkt durch einen Projektchor.

Darbietung des Chors „For unto a Child is born“ unvergesslich

Unvergesslich bleiben wird die Darbietung des Chors „For unto a Child is born“ (Denn uns ist ein Kind geboren) mit seinen hüpfenden Rhythmen und kraftstrotzenden Synkopen. In strahlendem Solosopran stellte Lydia Eller dem Publikum voller Freude die Hirtenszenerie vor Augen. Gleißende Trompeten setzten dem Chorgesang „Glory to God in the highest“ (Ehre sei Gott in der Höhe) die Krone auf. Der herrlich dunkle Alt von Judith Ritter entfaltete sich in einem prophetischen Gesang und hüllte im Duett mit dem Sopran die Zuhörer in Warmherzigkeit ein.

Unter der außerordentlich akkuraten Führung von Bender lotete das Ensemble alle Gefühlslagen aus, die das Händeloratorium im zweiten Teil, der Passionsgeschichte vorgibt: Erschütterung, Einsicht, Spott und Klage; Jammer über das Elend in der Welt, für das uns der Alltag oft keinen Raum lässt. Widerstand wächst, Hoffnung sprießt und dann reißt das große Halleluja alle Schranken nieder. In einmalig heftiger Schönheit erklang nun das zu den meist aufgeführten Stücken der Musikliteratur gehörende Händel-Halleluja, unter Pauken und Trompeten aufsteigende Gewissheit: „for the Lord God Omnipotent reigneth“ (denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige regiert).

Ein Seufzen ging durch den Raum

Zart, wirkungsvoll kontrastierend leitete der Solosopran ein geisterfülltes Gespräch ein. Der Bass Christian Feichtmair hatte bereits anfangs die Herausforderung der Koloraturen gemeistert und bereicherte den dritten Teil mit geheimnisvoller Kraft. Im Wechsel mit mystischer Klangmalerei steuerten argumentierende Erwägungen auf den starken Schlusschor mit seinem „Amen“ zu. Ein Seufzen ging durch den Raum. Die Zuhörer verharrten in ehrfürchtiger Stille. Dann aber brach ein Beifallssturm los.

Nach dem Konzert lud der Bachchor ein, im Seitenschiff auf sein 75-jähriges Bestehen anzustoßen. An Michael Bender verliert der Chor wie die Mitglieder beteuern, einen mitreißenden, begeisterten und wertschätzenden Chorleiter. Bender gibt den Bachchor ein Jahr vor seinem Ruhestand ab, da er zu seinen anstrengendsten Nebentätigkeiten, aber nicht zu seinem offiziellen Dienstauftrag gehöre, erklärte die Vorsitzende des Bachchors Ute Dreher auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Reiner Schuhenn übernimmt interimsweise

Nächstes Jahr wird Reiner Schuhenn den Bachchor interimsweise leiten, heißt es. Ab 2025 würde vielleicht der neue Kantor, beziehungsweise die Kantorin den Bachchor übernehmen. Das niveauvolle Gesangsensemble wurde seit seiner Gründung vom Kantor an der Evangelischen Stadtkirche geleitet.