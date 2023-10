Die Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) werden künftig einen Mengenrabatt für die Parkplätze auf der Kuppelnau anbieten. Der RVV-Betriebsausschuss hat für dieses Vorhaben grünes Licht gegeben ‐ allerdings nach kontroverser Diskussion in der Ausschusssitzung. Ein Stadtrat war der Meinung, dass die Monatskarte schon Rabatt genug ist.

Überschaubare Zahl an Dauerparkverträgen

Die Einführung von Gebühren fürs Parken auf der Kupplnau im Mai 2023 hat viele Nutzer der beiden Parkplätze dort verschreckt. Sie stellen ihr Auto jetzt woanders ab oder kommen mit anderen Verkehrsmitteln in die Stadt ‐ so genau weiß das niemand. Der Oberschwabenhallenparkplatz sei seither aber deutlich voller, haben auch die RVV-Verantwortlichen beobachtet.

Die 650 Stellplätze auf der Kuppelnau sind in der Regel nur zu einem geringen Teil ausgelastet. 50 Dauerparkverträge wurden bisher abgeschlossen.

Gebührenpflicht ist wieder Anlass für Diskussionen

Jetzt haben die RVV vor, mit Rabattaktionen weitere Dauerparker auf Scheffelplatz und Bechtergarten zu holen, so heißen die beiden Plätze in der Nordstadt. Eine Firma wolle 50 Parkplätze für ihre Mitarbeiter mieten, wenn die Stadt günstigere Konditionen anbieten kann. Auch das Wirtschaftsforum pro Ravensburg habe Interesse an einem vergünstigten Parkplatzkontingent für Mitarbeiter im Einzelhandel signalisiert.

Für solche Rabatte benötigten die RVV die Zustimmung des Betriebsausschusses. Der diskutierte zum wiederholten Mal kontrovers zu der Gebührenpflicht. Aktuell kostet die Tageskarte dort 4 Euro, die Monatskarte 48 Euro.

Freier Wähler rechnet vor, dass es schon einen Rabatt gibt

Stadtrat Joachim Arnegger (Freie Wähler) rechnete vor: Wenn man als Arbeitnehmer 20 Tage pro Monat arbeite und dort parke, würde das mit Einzeltickets 80 Euro kosten. „48 Euro ist doch schon eine Rabattierung“, findet er. Auch die Grünen hielten eine Vergünstigung für kontraproduktiv, man wolle schließlich Autofahren nicht länger subventionieren, sondern Autoverkehr reduzieren ‐ wer mit dem Bus fahre, zahle aktuell auch 49 Euro für das Deutschlandticket.

Für die Rabattierung argumentierten CDU, Bürger für Ravensburg (BfR), SPD und FDP.

Für Menschen, die Angst vor Verarmung haben, sind 50 Euro viel, sagte etwa BfR-Rat Jürgen Hutterer.

FDP-Rat Markus Waidmann hält es für das richtige Signal, dass Parken etwas kostet ‐ einen Rabatt für Firmen fand er aber unterstützenswert. CDU-Rat Engler wollte die Gebühren wieder ganz abschaffen.

Marketingaktionen in der Einführungsphase jetzt möglich

Bürgermeister Dirk Bastin warb für die Möglichkeit, Firmen Sonderkonditionen anzubieten ‐ „nicht dauerhaft, nur in der Anfangszeit“, versprach er. Damit bekam er auch die Kritiker auf seine Seite. Er erhielt die Zustimmung der Mehrheit der Räte, solche Rabatte vorübergehend anzubieten. Auch weitere Marketingaktionen, die aber noch nicht entwickelt sind, haben die Räte für eine nicht näher definierte Einführungsphase gut geheißen.