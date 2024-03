Zu Hause wollen die Towerstars nachlegen

Der Auftakt ist geglückt: Nach dem 3:2-Sieg nach Verlängerung bei den Eisbären Regensburg am Mittwochabend wollen die Ravensburg Towerstars die Serienführung auf 2:0 ausbauen. Das zweite Spiel des Play-off-Viertelfinals in der Deutschen Eishockey-Liga 2 ist am Freitag (20 Uhr/CHG-Arena) in Ravensburg. Um ins Halbfinale einzuziehen, sind vier Siege nötig.

Wir müssen noch jede Menge Eishockey spielen. Towerstars-Trainer Gergely Majoross

In allzu große Euphorie verfällt Gergely Majoross nach dem ersten Erfolg in der Viertelfinalserie gegen Regensburg nicht. „Wir sind jetzt einen Schritt voraus, aber wir müssen noch jede Menge Eishockey spielen.“ Der Eisbären-Trainer Max Kaltenhauser ist natürlich weit davon entfernt, nach dem ersten von maximal sieben Spielen die Flinte schon ins Korn zu werfen. „Wir haben eigentlich ganz gut gespielt und gesehen, dass wir gewinnen können.“

Einige Gründe sprachen aber am Mittwochabend in der Regensburger Donau-Arena ganz klar für die Towerstars. Der Wichtigste: Sam Herr und Co. schafften es, die Paradereihe der Eisbären mit Corey Trivino, Andrew Yogan und Abbott Girduckis total aus dem Spiel zu nehmen. Dazu beendeten die Ravensburger die famose Serie der Eisbären, die bis Mittwoch 15 Heimspiele am Stück gewonnen hatten. „Ab dem zweiten Drittel haben wir einen besseren Job gemacht und uns an unseren Plan gehalten“, meinte Majoross.

Nicht die Regensburger diktierten das Tempo, sondern die Towerstars. Das hatte zur Folge, dass es durchaus langsamer zuging auf dem Eis, als es die Eisbären gerne gehabt hätten. „Ein toller Schuss hat das Spiel beendet“, sagte Majoross. Florin Ketterer erzielte in der zehnten Minute der Verlängerung den 3:2-Siegtreffer - es war im 169. Spiel des Verteidigers für die Towerstars erst sein neuntes Tor.

Am Freitag müssen die Ravensburger noch einmal auf den gesperrten Nick Latta verzichten. Ob Noah Dunham aus Ingolstadt mit dabei sein kann, entscheidet sich erst kurzfristig.