Die Beamten des Zollamts Bodensee–Oberschwaben haben kürzlich eine Sendung bestehend aus gebrauchten KFZ–Motoren und -Achsen sowie halbierten Kraftfahrzeugen zur Ausfuhr in den Kosovo verhindert. Laut Pressemitteilung des Hauptzollamts Ulm handelte es sich dabei um Sonderabfall.

Nach systemtechnischer Anmeldung der Ausfuhr kontrollierten die Zöllner die Sendung. Diese bestand aus gereinigten gebrauchten KFZ–Motoren und Achsen sowie halbierten Kraftfahrzeugen. Auf dem Lastkraftwagen seien nur die vorderen Hälften dieser halbierten Kraftfahrzeuge verladen gewesen. Laut Pressemitteilung waren in diesen noch diverse Bauteile, wie Motoren, Lichter, Achsen, Stoßdämpfer und Armaturenbretter verbaut. Des Weiteren befanden sich in den Motoren auch noch Betriebsstoffe.

Illegale grenzüberschreitende Verbringung gefährlicher Abfälle

Wie das Hauptzollamt Ulm weiter schreibt, handelte es sich bei den Teilen um Sonderabfall und somit um eine illegale grenzüberschreitende Verbringung gefährlicher Abfälle. Die Ausfuhr solcher Abfälle in den Kosovo ist verboten. Der Vorgang wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft, das Landratsamt sowie an die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm zur strafrechtlichen Verfolgung abgegeben.