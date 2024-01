Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Ravensburg zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in der Jahnstraße ereignet hat. Der Volvo einer 62-Jährigen und der Hyundai einer 56-Jährigen waren laut Polizeibericht im Kreuzungsbereich zum Schussentalviadukt zusammengestoßen. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 8000 Euro. Da mutmaßlich eine der beiden Autofahrerinnen ein Rotlicht missachtet hat, dies aber der weiteren Klärung bedarf, bittet die Polizei Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.