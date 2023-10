Zehntscheuer feiert großes Jubiläum

Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, kommt am 21. Oktober zum Abschluss des offiziellen Festprogramms zum 40jährigen Bestehen des Kulturzentrums in die Zehntscheuer. Sie wird beim Festabend zur Verleihung des Oberschwäbischen Kulturpreises „Ravensburger Kupferle“ mit einem Redebeitrag selbst auf der Bühne stehen.

Den Auftakt des hochklassigen Jubiläumsprogramms machen am Mittwoch, 18. Oktober, Andreas Schaerer & „Hildegard lernt fliegen“ mit ihrem einfallsreichem Vokal-Jazz. Das Schweizer Ensemble aus Bern gilt in der Jazzwelt als besonders ideenreich, experimentierfreudig und voller Humor. Die klangliche Bandbreite reicht von Neoklassischem zu fein arrangiertem Ensemblejazz, beeindruckende Vokalkunst trifft auf federnden Blechklang.

Bereits ausverkauft ist der Auftritt von Peter Pux und seiner Band am 19. Oktober. Ravensburgs Pop-Größe, deren heutige Beliebtheit im Laufe der Jahre auch durch regelmäßige Zehntscheuer-Auftritte entstehen konnte, spielt im Rahmen des Jubiläums repräsentativ für die regionale Szene, die immer wieder im Programm des Kulturzentrums berücksichtigt wird.

Einen Tag später kommt das Traumpaar der dänischen Folkszene: Helene Blum und Harald Haugaard werden mit Band ihr Publikum am 20. Oktober erneut verzaubern. Das Musikerpaar ist bekannt für die hohe Kunst der Verbindung traditioneller und neuer Klänge. Eigene Lieder und Kompositionen stehen wunderbar neben Interpretationen traditioneller Melodien aus Dänemarks reicher folkloristischer Schatzkammer.

Die klare Stimme von Helene Blum und das emotionale Geigenspiel von Harald Haugaard bilden den Mittelpunkt des Programms. Die Cellistin Kirstine Elise Pedersen, Gitarrist Mikkel Grue und Schlagzeuger Sune Rahbek lassen das Konzert zu einem noch tieferen Erlebnis werden.

Die Vergabe des Zehntscheuer-Jahrespreises am 21. Oktober bildet schließlich den Abschluss der Jubiläumstage. Das „Ravensburger Kupferle“ wird seit 1989 für besonders herausragende Auftritte der vergangenen Zehntscheuer-Spielzeit vergeben. Ausgezeichnet werden heuer Attwenger aus Wien und Johnny & the Yooahoos aus Mühldorf/Inn. Beide Preisträger spielen je 60 Minuten Auszüge aus ihrem aktuellen Programm.

Das Duo Attwenger ist wahrlich ein Phänomen. Ihr Power-Folk-Punk mit Schlagzeug, elektrischer Knopfharmonika und viel Schmäh gilt als absolut eigenständiges Konzept und führte Markus Binder und HP Falkner um die Welt. Johnny & the Yooahoos hingegen beweisen, dass klassische US-Sounds wie Bluegrass und Country auch in Oberbayern auf hervorragendem Niveau gepflegt werden. Noch spezieller wird ihr Programm durch einen Funken Retro-Flair in Form von stilechter Kleidung, historisch anmutenden Mikrofonen und einer Moderation alter Schule.