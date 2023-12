Zahnarzt Frank Schleenbecker ist mal wieder sportlich erfolgreich

Frank Schleenbecker hat schon oft bei den Sportweltspielen der Medizin und Gesundheit mitgemacht. Zahlreiche Medaillen, Erinnerungsfotos und Bekanntschaften zeugen davon. Auch von den Wettkämpfen in Kolumbien ist der Zahnarzt, der in Berg eine eigene Praxis hat, mit einigen Medaillen zurückgekehrt. In Südamerika machte Schleenbecker aber auch Erfahrungen, die mit Sport nur wenig zu tun haben.

Etwas frühzeitigere Anreise zur Akklimatisierung

Erstmals in der 42-jährigen Geschichte der Sportweltspiele der Medizin und Gesundheit fanden die Wettkämpfe in Südamerika statt. Die historisch bedeutsame Hafenstadt Cartagena de Indias an der Karibikküste Kolumbiens war der Austragungsort. Die rund 1000 Teilnehmer aus 45 Nationen kamen in diesem Jahr laut Schleenbecker eher aus Südamerika und dem übrigen amerikanischen Kontinent. Ärzte und medizinisches Personal aus Europa und Afrika sowie Asien war nicht so häufig vertreten wie in den vergangenen Jahren. Die deutschen zahnärztlichen Farben wurden vertreten von Frank Schleenbecker und Tim Wulff aus Düren.

Schleenbecker, ehemaliger Handballer des TSB Ravensburg, punktete vor allem in den Wurfdisziplinen und im Badminton, der Rheinländer Wulff zeigte sich in mehreren Sportarten als sehr vielseitig. Beide Zahnärzte reisten früher nach Kolumbien, um sich an das südamerikanische Klima zu gewöhnen. „Im medizinischen Fachsymposium wurden zwar 14 Tagen als ideale Vorbereitung genannt, doch das lässt sich im Praxisalltag oft nicht bewerkstelligen“, meint Schleenbecker. Er freute sich aber sehr auf seine Teilnahme in Südamerika und auf „Erlebnisse mit fremden Kulturen, die meinen persönlichen Horizont erweitern“.

Bewaffnetes Personal am Gymn-Eingang

Der Zahnarzt und Heilpraktiker aus Berg startete mit einer Silbermedaille im Powerlifting. Diese Art des Gewichthebens umfasst Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeuge. Das Gym in Cartagena wurde dabei laut Schleenbecker von bewaffnetem Sicherheitspersonal bewacht. Die Athleten mussten sich beim Betreten und Verlassen ausweisen und in eine Anwesenheitsliste ein- und austragen. Auch das Athletikstadium wurde bewacht. „Das war für viele europäische Sportler schon eine ungewohnte Situation“, gibt Schleenbecker zu.

Im Kugelstoßen sicherte er sich mit 10,57 Metern die zweite Silbermedaille. Auf Goldkurs war der Ravensburger in seiner Paradedisziplin Speerwurf. Bis zum letzten Versuch führte er mit 36,69 Metern, ehe sein argentinischer Konkurrent im letzten Wurf nahe an die 40-Meter-Marke herankam und Schleenbecker noch Gold wegschnappte. Entsprechend motiviert ging der Zahnarzt in die Beach-Badminton-Spiele. Immer wieder hechtete Schleenbecker im Sandstrand nach dem Federball und sicherte sich mit seiner brasilianischen Mixed-Partnerin seine erste Goldmedaille. Gold gab es für Schleenbecker auch im Badminton-Einzel. „Das verdanke ich auch eher meinem enormen Kampfwillen“, sagt Schleenbecker lachend.

Noch zwei Medaillen im Werfen

Neben den sportlichen Wettkämpfen hatten die beiden deutschen Zahnärzte auch Zeit, sich am kolumbianischen Unabhängigkeitstag in der Stadt umzusehen. Selbst bei 41 Grad im Schatten ließ sich Schleenbecker zwei Finals im Fußball nicht entgehen, ehe er selbst nochmals tätig wurde. Der überraschenden Silbermedaille im Diskuswerfen folgte eine Goldmedaille im Hammerwurf (24,57 Meter).

Das parallel verlaufende Medizinsymposium mit dem Topthema „Sportliche Belastungen in heißer Umgebung“ ergab laut Schleenbecker „interessante Aspekte, die auch hiesigen Sportlern nützlich sein könnten“. Um ausreichend leistungsfähig zu sein, empfiehlt es sich, vier Stunden vor der sportlichen Belastung mit der Wasseraufnahme zu beginnen. Anhand des Belastungsdiagramm von Usain Bolt wurde zudem auf Veränderungen des Herzens bei sportlicher Belastung und auf eine mögliche Prävention eingegangen. Mit vielen guten Erinnerungen reiste Schleenbecker zurück ins kalte Oberschwaben.