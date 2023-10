Zahlreiche Platzierungen auf dem Podest

Zehn Schimmer der Aalener Sportallianz sind nach Ravensburg gefahren, um beim „Sprintpokal“ noch Pflichtzeiten für die baden-württembergischen Jahrgangsmeisterschaften zu knacken. Dies gelang den drei jungen Schwimmern Tom Gentner, Valentin Gölder und Julia Merkel mit hervorraagenden Zeiten.

ASA-Schwimmer überzeugen

Tom Gentner (Jahrgang 2007) konnte sich mit seinen Zeiten von 58,59 Sekunden über 100 Meter Freistil und 2:08,64 Minuten über 200 Meter Freistil für die baden-württembergischen Meisterschaften qualifizieren. Ebenso wird er über 100 Meter und 200 Meter Rücken starten. In Ravensburg schwamm er die 100 Meter Rücken in 1:05,91 Minute und über 200 Meter Rücken schlug er nach 2:21,62 Minuten an. Bei allen Wettkämpfen sicherte er sich Medaillen, dazu stellte er auf den 50-Meter-Strecken noch zwei weitere Bestzeiten auf

Julia Merkel möchte unter 30 sekunden schwimmen

Valentin Gölder startet im Jahrgang 2009. Er schwamm über 100 Meter Freistil eine starke Zeit von 1:02,59 Minute und qualifizierte sich hiermit ebenfalls für die baden-württembergischen Meisterschaften. Er steigerte sich um zwei Sekunden. Eine große Zeitverbesserung gab es auf der Vielseitigkeitsstrecke 200 Meter Lagen, von über zwölf Sekunden, auf gute 2:47,68 Minuten. Er wurde mit sechs Bestzeiten bei sieben Rennen belohnt. Die dritte junge Schwimmerin ist Julia Merkel, ebenfalls Jahrgang 2009. Sie freute sich über die Qualifikation für den baden-württembergischen 50-Meter-Freistilsprint und die Vielseitigkeitsstrecke 200 Meter Lagen. In Ravensburg schwamm sie knapp an der 30-Sekundenmarke vorbei, auf 30,36 Sekunden. „In Mühlacker möchte ich unter 30 Sekunden schwimmen“, sagte Julia Merkel nach dem Rennen. Mit einer starten Leistung überzeugte sie über 200 Meter Lagen in 2:44,60 Minuten und war fünnf Sekunden schneller als je zuvor. Auch über 100 Meter Freistil in 1:07,78 Minute zeigte sie eine Zeitverbesserung von drei Sekunden.

Alle Trainer sind gespannt, wie die drei jungen Athleten bei den baden-württembergischen Meisterschaften abschneiden werden, ob sie nochmals innerhalb dieser 14 Tage ihre Zeiten steigern können.

Lara David schwimmt nahe an ihre Bestzeiten heran

In Ravensburg konnte Lara David im Jahrgang 2009 fünfmal starten und immer knapp an ihre Bestzeiten heranschwimmen. Knapp am Podest vorbei, landete sie auf Platz vier über 200 Meter Rücken in 2:48 Minuten. Flott unterwegs war sie auch über alle Langstrecken. Der gleichaltrige David Gentner zeigte eine stetige Verbesserung seiner Zeiten. Durch seinen Fleiß wurde er bei sechs Starts mit sechs Bestzeiten belohnt. Zum ersten Mal schwamm er 50 Meter Freistil unter 30 Sekunden ‐ auf 29,40 Sekunden.

Der jüngste im ASA-Team, Emil Gölder (Jahrgang 2011),startete auf allen Lagenstrecken und platzierte sich fünfmal auf dem Podest. Seine Zielstrebigkeit wurde mit starken Zeiten und Plätzen belohnt. Über 50 Meter Schmetterling in 44 Sekunden, 50 Meter Rücken in 40 Sekunden und auf den 200 Meter Mittelstrecken-Lagen, Brust und Freistil) war er immer mit Bestzeiten im Ziel. Seine fünf Jahre ältere Schwester Johanna hat sich bereits vor dem Ravensburger Wettkampf für die baden-württembergischen Meisterschaften auf mehreren Strecken qualifiziert. Auf dem Silberrang landete sie in neuer Bestzeit von 38,98 Sekunden über 50 Meter Brust ‐ und ebenfalls Bestzeit schwamm sie über 200 Meter Freistil in 2:18,04 Minuten. Hier war sie fast zwei Sekunden schneller, als je zuvor. Silber gab es noch für 200m Meter Lagen und Bronze für 100 Meter Freistil in neuer Bestzeit von 1:02,63 Minute.

Vivien Jocham hat trotz vieler gesundheitlicher Rückschläge in den vergangenen Monaten gute Leistungen gezeigt. Sie konnte eine Bestzeit über 50 Meter Rücken schwimmen, 34,11 Sekunden. Sie sammelte ein Medaillenset und gewann ihre Lieblingsstrecken 100 Meter und 200 Meter Rücken.

Bestzeit und Silber, darüber freute sich Elena Perez-Kelke. Sie schwamm die 100 Meter Freistil eine Sekunde schneller und ließ die Uhr nach 100 Meter Freistil bei 1:02,55 Minute stehen. Über 200 Meter Freistil konnte sie sich noch deutlicher verbessern und schwamm drei Sekunden schneller, auf 2:18,72 Minuten.Hier wurde sie Dritte. „Beim nächsten Mal will ich noch schneller sein, bei den baden-württembergischen Meisterschaften leg ich noch eins drauf“, sagte Elena Perez-Kelke nach dem Wettkampf in Ravensburg.

Benedikt Uhl zeigte trotz langer Krankheit sehr gute Leistungen. Auch er hat sich im Vorfeld bereits für die Landesmeisterschaft qualifiziert. In Ravensburg schwamm er fünf Bestzeiten und beendete das 100 Meter-Freistilrennen nach 56,89 Sekunden, 1,3 Sekunden schneller, als seither. Auch 50 Meter und 100 Meter Schmetterling schwamm er in neuer Bestzeit von 27,20 Sekunden und 1:04,47 Minute.

Über 50 Meter Freistil steht die Bestzeit nun bei 26,24 Sekunden und über 100 Meter Lagen bei 1:07,51 Minute. „Wir sind nun gespannt auf die baden-württembergischen Meisterschaften und drücken allen Schwimmern, die die ASA bei den Landesmeisterschaften vertreten werden, die Daumen“, so ASA-Abteilungsleiter Dietmar King.