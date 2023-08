Zahl der Arbeitslosen getiegen

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kreis Ravensburg im Juli angestiegen. Wie die Agentur für Arbeit Konstanz–Ravensburg mitteilt, waren 4579 Menschen über die Arbeitsagentur und das Jobcenter arbeitslos gemeldet. Die Zahl nahm zum Vormonat um 104 Personen oder um 2,3 Prozent zu. Die Arbeitslosenquote blieb bei 2,7 Prozent und lag dabei 0,3 Prozentpunkte über dem Vorjahres–wert.

„Der Landkreis Ravensburg ist hinsichtlich der Arbeitslosenquote erneut unter den Top–3-Kreisen in Baden–Württemberg. Niedrigere Quoten gab es nur im Landkreis Biberach und im Alb–Donau–Kreis“, sagt Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz–Ravensburg.

In den Sommermonaten sei es üblich, dass die Arbeitslosigkeit ansteige. Viele junge Menschen würden ihre Ausbildung beenden oder ihr Studium. Sie würden eine Anschlussbeschäftigung suchen und sich vorübergehend arbeitslos melden. „Neben saisonalen Effekten spiegeln sich auch die schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen am regionalen Arbeitsmarkt wider“, sagt Auch. So habe im Juli auch die Zahl der Menschen, die sich im Anschluss an eine Beschäftigung arbeitslos gemeldet haben, zugenommen, während die Zahl der bei der Agentur für Arbeit gemeldeten offenen Stellen wiederholt leicht zurückgegangen sei.

Es herrsche derzeit viel Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt. Noch seien für den Ausbildungsstart im September in fast allen Branchen und Bereichen Ausbildungsstellen zu finden. „Wer noch auf der Suche nach einer Lehrstelle fürs kommende Ausbildungsjahr ist, sollte sich sputen“, sagt Auch. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit biete kurzfristige Beratungen an und helfe nicht nur bei der Berufsorientierung, sondern könne auch bei bestehenden Ausbildungsverhältnissen unterstützen.