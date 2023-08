Der Ravensburg–Weingartener Kunstverein veranstaltet am Donnerstag, 24. August, um 19 Uhr, in der Galerie Weingarten, Kirchstrasse 11, einen Workshop mit Anne Claire Schoeder–Rose. Im Rahmen des Workshops erleben die Teilnehmenden laut Pressemitteilung, wie durch spezielle einfache Zeichen– und Kreativitätsübungen ein Wechsel aus der linken Gehirnhälfte (Faktenwissen) in ihre rechte Gehirnhälfte (Kreativität) gelingt. Es geht darum, Kontrollverlust gezielt zu erleben, um Neue Wege der Zielerreichung kennen zu lernen. Diese Form der Herangehensweise gebe „ungeahnte Handlungsmöglichkeiten an die Hand und macht uns fit für die kommenden Herausforderungen“, so die Mitteilung weiter. Es wird gebeten, Stifte und eine feste Schreibunterlage mitzubringen. Der Vortrag ist kostenlos, eine freiwillige Spende ist möglich.

Infos und Anmeldung per Email an