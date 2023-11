Wolpertswende ist das heißeste Team der Liga

Am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 ist das Topspiel zwischen den Aufstiegsaspiranten SV Bergatreute und SV Haisterkirch im Fokus gestanden. Das 0:0 kostete Bergatreute die Tabellenführung. Nutznießer waren der TSV Berg II und der SV Wolfegg, die durch ihre Siege nun punkt- und torgleich an der Tabellenspitze stehen. Zum sechsten Mal in Serie erfolgreich war der SV Wolpertswende, der sich nun auf das Duell mit dem SV Bergatreute (Samstag, 14 Uhr) freuen darf.

Die Vorfreude auf das Aufeinandertreffen zwischen Bergatreute und Haisterkirch war groß, was sich in der tollen Zuschauerkulisse widerspiegelte. Nach verhaltenem Beginn bekam der Bezirksligaabsteiger Bergatreute Oberwasser. Zunächst scheiterte David Berg an der Latte (28.), dann wurde sein Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht gegeben. In der 40. Minute zwang Chris Fleischer den SVH-Torwart Raphael Sieber mit einem Kopfball zu einer Glanzparade. Die beste Chance für Haisterkirch hatte Kevin Matt, SVB-Keeper Dorner war aber zur Stelle (68.). In der Schlussphase zog Berg volley ab, Sieber parierte aber wieder stark. „Auch wenn keine Tore fielen, war es meiner Meinung nach eine interessante Partie für die Zuschauer und trotz einigen hitzigen Szenen war es ein sehr faires Derby vor einer tollen Kulisse“, sagte SVH-Interimstrainer Daniel Allgäuer. „Man merkte beiden Teams den gegenseitigen Respekt an, keiner wollte einen Fehler machen.“

Dem SV Wolfegg gelang ein echtes Statement an die Konkurrenz, in dem er die SG Aulendorf mit 5:1 besiegte. „Das Spiel gegen Aulendorf war unsere beste Saisonleistung. Wir hatten den Gegner zu jeder Zeit im Griff“, sagte Trainer Armin Schatz. Zum aktuellen Lauf seiner Mannschaft (fünf Siege) äußerte er sich aber zurückhaltend: „Ich darf eine sehr erfahrende Mannschaft trainieren, die vieles als Team regelt. Das macht es sehr einfach für einen Trainer. Den Lauf nehmen wir gerne mit, denken allerdings von Spiel zu Spiel.“

Der TSV Berg II hatte in Riedhausen ein dickes Brett zu bohren. Die Führung durch Lukas Zweifel (58.) glich Sebastian Ganal für die FG 2010 WRZ aus (77.). Massimo la Mela gelang in der Schlussphase (85.) aber der Siegtreffer für Berg.

Den zwölften Spieltag eröffnen am Samstag (14 Uhr) der SV Wolpertswende und der SV Bergatreute. Der SVW ist mit sechs Siegen in Serie die Mannschaft der Stunde und liegt nur einen Punkt hinter dem Bezirksligaabsteiger auf dem vierten Platz. Das Selbstvertrauen darf beim SVW daher gegen den Favoriten groß sein.