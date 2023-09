Ravensburg

Wohnzimmerkonzert mit „Me and Marisol“

Mit ihrer dunklen Stimme interpretiert Petra Haller Songs aus Amerika, Cuba und anderswo. Julian Kehrer begleitet sie an der Gitarre. (Foto: Veranstalter )

Das Duo „Me and Marisol“ tritt am Samstag, 9. September, im Neuen Ravensburger Kunstverein (ehemals Möttelin), Möttelinstraße 17, in Ravensburg, auf.

