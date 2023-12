So charmant und effizient ist eine Haushaltssitzung in Ravensburg noch nie geleitet worden: Weil alle drei hauptamtlichen Bürgermeister an Corona erkrankt waren, musste die ehrenamtliche Bürgermeisterin Ingrid Brobeil-Wolber einspringen und durch die Debatte führen. Die Grünen-Stadträtin machte ihre Sache so gut, dass der Nachtragshaushalt schon nach gut zwei Stunden verabschiedet werden konnte - in harmonischer Atmosphäre.

Steuereinnahmen in Millionenhöhe fehlen

Dabei sind die Zahlen, die Kämmerer Gerhard Engele vorlegte, gar nicht gut. Ein Einbruch bei der Gewerbesteuer von 8 Millionen Euro und bei der Einkommenssteuer von knapp 1,5 Millionen Euro können zwar zum Teil durch erhöhte Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 5,7 Millionen Euro kompensiert werden, höhere Personalkosten und eine drastisch gestiegene Kreisumlage von jeweils 2,9 Millionen Euro machen das aber wieder zunichte. Rechnet man alles, auch kleinere Posten, zusammen, fehlen im Doppelhaushalt 2023/2024 der Stadt Ravensburg 6,5 Millionen Euro im Vergleich zum ursprünglichen Plan für die beiden Haushaltsjahre.

In der Debatte spielten die nackten Zahlen aber gar keine große Rolle. Traditionell nutzen die Redner der Fraktionen die Gelegenheit, ihre politischen Grundüberzeugungen kundzutun, das war auch am Montagabend nicht anders.

Klimaschutz als wichtigstes Ziel

Ozan Önder, Fraktionschef der Grünen, betonte, dass der Klimaschutz „zur grünen DNA“ gehöre. „Er ist Richtschnur all unseren Handelns, unsere Verantwortung für zukünftige Generationen und Voraussetzung für eine zukunftsfähige Entwicklung unserer Stadt.“ Daher würden sich die meisten Anträge seiner Fraktion mit dem Klimawandel und dessen Abmilderung beschäftigen, wobei seine Partei zu einer pragmatischen Kooperation bereit sei. „Wir haben aber einen klaren Kompass und werden bei der Verfolgung existenzieller Ziele keine faulen Kompromisse schließen“, sagte Önder.

Bedauerlicherweise erreiche die Stadt die selbstgesteckten Ziele nicht, verfehle sie etwa bei der Einsparung von CO2 bei weitem. Bei der Umsetzung eigentlich sinnvoller Maßnahmen gebe es „immer irgendwelche fadenscheinigen Gründe, warum wir noch nicht anfangen können“.

Oder sogar kontraproduktive Entwicklungen. So hätte die Mehrheit im Gemeinderat beinahe eine der letzten innerstädtischen Grünflächen in der Nähe des Rauenegg-Parkhauses für eine Digitalwerkstatt versiegelt, wäre der Neubau nicht an den Kosten gescheitert. Als Positivbeispiel grüner Stadtpolitik nannte Önder den geplanten Schussenpark hinter dem Bahnhof.

Über reduzierte Standards nachdenken

Antje Rommelspacher (CDU) beklagte, dass der Gestaltungsrahmen der Kommunalpolitiker durch Pflichtausgaben sehr stark eingeschränkt werde, etwa bei den Personalkosten durch hohe Tarifabschlüsse. Sie mahnte daher eine „Priorisierung und unbequeme Reduzierung von Standards“ an. Mittelfristig könne die Stadt nur noch bereits begonnene Maßnahmen zu Ende führen, mit Ausnahme des Schussenparks und der Stadtbücherei, falls da die erwarteten Bundesmittel fließen.

Sie lobte ihre Kollegen aus allen Parteien, dass diese zur Haushaltssitzung diesmal keine Anträge gestellt hätten, die weiteres Geld kosten würden. Durch geschicktes Umschichten sei es zudem gelungen, einige Projekte auf 2025 zu verschieben, etwa den Ausbau des Radwegenetzes. Persönlich bedauerte Rommelspacher jedoch, dass in absehbarer Zeit kein Geld mehr für Spielplätze da wäre, was zu einem Sanierungsstau führen werde.

Geothermie fördern statt Tempo 30 einführen

Zum letzten Mal hielt Ulrich Höflacher eine Haushaltsrede - die Bürger für Ravensburg lösen sich bekanntlich auf beziehungsweise treten zur Kommunalwahl im Juni nicht mehr an. Der Stadtverwaltung warf er vor, „das entscheidende Thema Geothermie zu verschlafen“ und sich auch nicht um die Wiedervernässung von Mooren zu kümmern, was seiner Meinung nach beides dem Klimaschutz am meisten dienen würde.

„Stattdessen werden aber 100 Tempo-30-Schildchen aufgestellt“, kritisierte er eine seiner Meinung nach autofeindliche Attitüde. Höflacher mahnte seine Kollegen, „in der heutigen Lage, in der alle privaten Haushalte so belastet sind“, auf Steuererhöhungen zu verzichten.

Heike Engelhardt (SPD) wunderte sich, dass trotz der angespannten Haushaltslage noch Geld für einen „Geschenkeüberbietungswettbewerb“ da sei: dem kostenlosen Parken in der Marienplatztiefgarage in der ersten Stunde. „Da hauen wir locker 500.000 Euro raus.“ Als „ziemlich sinnfrei“ empfinden die Sozialdemokraten das neue Amtsblatt: „Hier soll steuerfinanzierte Hofberichterstattung frei Haus erfolgen. Bedrucktes Papier, das wie unerwünschte Werbung weitgehend ungelesen im Papiermüll landet.“ Die SPD wolle deutlich andere Schwerpunkte setzen: für Bildung, Betreuung, Klimaschutz und Sicherheit.

Freie Wähler wollen Flappach privatisieren

Joachim Arnegger (Freie Wähler) forderte die Stadtverwaltung auf, mehr zu priorisieren und auch zu privatisieren. Zum Beispiel das Naturfreibad Flappach. Ansonsten prophezeite er: „Die Kuppelnauschule wird eines der letzten Gebäude sein, die wir errichten. Ansonsten können wir nur noch das erhalten, was wir haben.“

Oliver Schneider (FDP) schließlich beklagte die „immanente Unzufriedenheit“, die um sich greife: „Alle meckern rum.“ Selbst in seinem Bekanntenkreis gebe es mittlerweile Leute, die aus Protest AfD wählen wollten. „Wir müssen viel mehr erklären, warum wir was tun“, beschwor der Liberale seine Kollegen. „Wir verheddern uns in Kleinigkeiten, anstatt dass wir uns um die Big Points kümmern.“

Bei zwei Enthaltungen (BfR) wurde der Nachtragshaushalt am Ende verabschiedet.