Wir leben, wo andere Urlaub machen: Das können die Bewohner des Landkreises Ravensburg mit Fug und Recht von sich behaupten. Bei der Vielzahl an Ausflugszielen fällt es schwer, einen Lieblingsort zu nennen. Die „Schwäbische Zeitung“ hat kurz vor der großen Jubiläumsfeier des Landkreises am Wochenende Bürgermeister und Oberbürgermeister danach gefragt. Einzige Bedingung: Sie dürfen dabei nicht ihre eigene Gemeinde oder Stadt loben. Hier die Ergebnisse, die zu ganz besonderen Orten in der Region führen.

Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth: „Meine Familie und ich gehen gerne an der Blitzenreuter Seenplatte spazieren. Die Wanderwege zum Beispiel um den Vorsee, den Häcklerweiher und durch das Dornacher Ried laden zum Erholen und Verschnaufen in noch fast unberührter Natur ein. Mir gefällt besonders, dass die Wanderwege natürlich angelegt und auch sehr abwechslungsreich sind. Von Vorteil ist auch, dass die Blitzenreuter Seenplatte sowohl mit dem Auto als auch mit dem Fahrrad schnell zu erreichen ist.“

Bad Waldsees Oberbürgermeister Matthias Henne: „Wenn ich an einen Lieblingsort im Kreis denke, der nicht auf der Gemarkung Bad Waldsee liegen darf, dann fällt mir spontan das Wurzacher Ried ein. Meine Familie und ich verbringen unsere Freizeit gerne draußen und lieben die Natur. Das Wurzacher Ried finden wir einfach wunderschön und wildromantisch. Es bietet uns bei jeder Jahreszeit immer neue Naturerlebnisse — einfach herrlich — genau wie so viele andere Plätze, Orte, Städte in unserem wunderbaren Landkreis.“

Das Wurzacher Ried ist ein beliebtes Ausflugsziel, nicht nur bei Waldsees OB Henne. (Foto: Kästle/dpa )

Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer: „Ich kenne viele schöne Plätze, an denen es mir besonders gut gefallen hat. Ich erinnere mich zum Beispiel an Merazhofen, einen Ortsteil von Leutkirch. Dort haben wir nach einem sehr schönen längeren Spaziergang ein nettes Aussichtsbänkchen am Waldrand gefunden. Bei wunderbarem Wetter hatten wir beste Fern– und Bergsicht. Ein solches beeindruckendes Panorama gibt einem das Gefühl von Weite, von Freiheit und inneren Frieden.“

Bilderbuch-Idylle im württembergischen Allgäu: Hier, bei Merazhofen, ist Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer gerne. (Foto: Archiv/Rasemann )

Bodneggs Bürgermeister Patrick Söndgen: „Ich finde den Aussichtspunkt Süh in der Gemeinde Wolfegg hervorragend. Nicht nur hat man einen herrlichen Ausblick, insbesondere über ein einmaliges Landschaftsbild, sondern der Aussichtspunkt ist auch ein Stückchen entfernt von der nächsten Hauptstraße. Das führt dazu, dass man ungestört den Geräuschen von Mutter Natur lauschen kann. Das hat in unserer schnelllebigen und lauten Zeit etwas äußerst Meditatives. Wenn es die Zeit zulässt, dann wandere ich gerne dorthin oder fahre mit dem Fahrrad. Da ich meine Pferde wieder in Oberschwaben habe, werde ich den Punkt sicherlich auch einmal hoch zu Ross besuchen.“

Weit schweift der Blick von der Süh über das Land. Der Aussichtspunkt bei Wolfegg ist einer der wenigen, an dem man den Alpen den Rücken kehrt. (Foto: Archiv/Voith )

Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp: „Ein Lieblingsort im Landkreis von mir ist die Zundelbacher Linde bei Schlier. Nicht nur der wunderschönen Aussicht wegen, sondern es ist auch ein Ort mit besonderer Kraft. Die kann man dort spüren und „tanken“. Für mich persönlich ist das auch ein Ort der Erinnerung an meine Militärzeit in Weingarten. Ich erinnere mich da an so manchen nächtlichen Orientierungsmarsch in Nessenreben — und diesen markanten Baum, eine Friedenslinde, auf dem Hügel. Besonders schön ist es dort in der Blauen Stunde. Habe ich abends einen Termin in der Richtung, gehe ich da gerne noch hoch zu diesem einmaligen, markanten Ort.“

Begegnungen unter der Zundelbacher Linde schätzt Ravensburgs OB Daniel Rapp. (Foto: Gerold C. Rid )

Wangens Oberbürgermeister Michael Lang: „Schloss Achberg, weil es ein wundervolles und liebevoll saniertes Areal ist. Das Anwesen steht vorbildlich für die Schönheit der Region.“ Dabei nennt er nicht nur das Bauwerk selbst, sondern auch die Umgebung mit der Argen, die an dieser Stelle mit dem Prallhang besonders prächtig sei. Außerdem gebe es in dem kreiseigenen Schloss regelmäßig hochwertige (kulturelle) Veranstaltungen.

Die Idylle um Schloss Achberg gefällt Michael Lang besonders gut. (Foto: LRA )

Weingartens Oberbürgermeister Clemens Moll: „Auf dem Gipfel des Schwarzen Grats steht ein Turm, auf dem man eine wunderschöne Aussicht hat. Zudem ist dieser Berg mit seinen 1118 Metern der höchste Punkt im Landkreis. Am liebsten komme ich mit dem Mountainbike — übrigens ein ‚Natur–Bike‘, also kein E–Bike — dorthin. Man ist nach dem Aufstieg schön ausgepowert und darf sich auf die Abfahrt freuen.“

Wohnt in Amtzell, "regiert" in Weingarten und radelt gerne auf den Schwarzen Grath: OB Clemens Moll fühlt sich auf Württembergs höchstem Berg wohl. (Foto: Jürgen Tischer )

Wilhelmsdorfs Bürgermeisterin Sandra Flucht: „Mein Lieblingsplatz ist das Freibad in Weingarten. Hier habe ich einen Großteil meiner Jugend verbracht und verbinde damit schöne Erinnerungen — an das Training im Schwimmverein, das stundenlange Volleyballspielen mit einer tollen Clique und einfach unbeschwerte Sommerzeiten in diesem wunderschönen und vielseitigen Bad. Umso mehr freut es mich, dass es durch eine großzügige Spende erhalten werden kann. Auch mit meinen Kindern bin ich gerne dorthin gegangen — das Angebot ist einfach vielseitig und die Anlagen sehr gepflegt.“

Das Freibad Nessenreben in Weingarten erinnert Wilhelmsdorfs Bürgermeisterin an ihre Jugend. (Foto: Lea Dillmann )

Aitrachs Bürgermeister Thomas Kellenberger: „Ich kann mich zwischen drei Plätzen nicht so richtig entscheiden. Wenn man nach Amtzell weiter Richtung Ravensburg fährt und kurz vor dem Gasthof zur Reichsdose nach rechts zurück auf die Landschaft von Amtzell und Kißlegg blickt, sieht man eine Allgäu–Landschaft wie aus dem Prospekt. Dann ist da noch die unschlagbare Bergsicht, die man vom Schwarzen Grat aus am Morgen hat. Schließlich zählt die Innenstadt von Wangen zu meinen Lieblingsplätzen im Kreis. Da mein Sohn beim FC Wangen Fußball spielt, habe ich die letzten Jahre auch immer wieder Zeit in der Wangener Innenstadt verbracht und den fast südländischen Reiz des Rathausplatzes beim Eisessen und den legendären Fidelisbäck schätzen gelernt. Ich werde es vermissen, nun, da mein Sohn selbst den Führerschein hat.“