Parken ist teuer. In Ravensburg gibt es mittlerweile kaum noch kostenfreie Stellplätze. Erst Anfang des Jahres ist mit der Bewirtschaftung des Kuppelnauplatzes eines der letzten großen Freiparkareale verschwunden. In der Altstadt und im Außenbereich haben sich die Parkgebühren Anfang des Jahres fast verdoppelt und auch in den Parkhäusern werden die Gebühren zeitnah erhöht, wie die SZ auf Nachfrage bei der Stadt erfuhr.

Was der politischen Führung der Stadt ein richtungsweisender Akt hin zur Mobilitätswende und mehr Klimaschutz ist, wird für viele Pendler und Stadtbesucher immer mehr zur Belastung. Die Schwäbische Zeitung hat deshalb geschaut, wo man trotz Gebühren am günstigsten wegkommt.

Große Unterschiede bei Parkgebühren

Nur noch vier größere, kostenfreie Parkplätze gibt es im gesamten Stadtgebiet. Neben dem Oberschwabenhallenparkplatz mit seinen knapp 1000 Plätzen, sind das rund 170 weitere Freiparkplätze auf dem Goetheplatz, der Friedhofstraße und der Wangener Straße. Wer auf einem der genannten Plätze aber nicht fündig wird oder auf einen stadtnäheren Stellplatz angewiesen ist, muss zum Teil tief in die Tasche greifen: Für einen gewöhnlichen Stadtbummel von dreistündiger Dauer zahlt man in den Parkhäusern am Frauentor oder im Gänsbühlcenter zwischenzeitlich 6 Euro. Wer dagegen im Parkhaus „Bahnstadt“ oder in der Ulmerstraße für drei Stunden parkt, zahlt nur die Hälfte.

Private Parkhäuser im Mittel rund einen Euro teurer (für drei Stunden)

Neun Parkhäuser mit rund 2600 Stellplätzen gibt es in Ravensburg. Vier davon (Bahnstadt, Oberamtei, Raunegg und Marienplatz) betreiben die, von den TWS geführten Ravensburger Verkehrs– und Versorgungsbetriebe (RVV) im Auftrag der Stadt. Die weiteren Parkhäuser (Untertor, Frauentor, Gentner, Ulmerstraße und Gänsbühlcenter) sind im Besitz privater Betreiber. Im Schnitt sind diese mit knapp fünf Euro für drei Stunden rund einen Euro teurer als die städtischen Parkhäuser.

Oberirdische Parkplätze nicht unbedingt die bessere Alternative

Dazu kommen oberirdisch etwa 400 Plätze im Bereich der Altstadt, der sogenannten Parkzone eins und weitere 400 Plätze im Außenbereich, der Parkzone zwei. Im Unterschied zur Altstadt, hier ist das Parken auf eine Stunde begrenzt, kann im Außenbereich zwei bis zu vier Stunden geparkt werden. Für einen längeren Stadtbummel fällt die Altstadt als Parkmöglichkeit somit aus. In der Parkzone zwei zahlt man für die angesetzten drei Stunden 4,20 Euro.

Etwas mehr als auf der Kuppelnau. Wer auf den Parkflächen Bechtergarten und Scheffelplatz steht zahlt 4 Euro. Kann dafür aber auch den ganzen Tag parken. Und wer die rund 200 zusätzlichen Meter bis zum Oberschwabenhallenparkplatz nicht scheut, kommt ganz ohne Parkgebühren aus. Mit Blick auf den nach wie vor größtenteils leeren Parkflächen an der Kuppelnau offenbar genau das, was viele Stadtpendler derzeit praktizieren.

Wie kommen die Parkgebühren eigentlich zustande?

Wer aber macht das Parken in Ravensburg so teuer und wie kommen die unterschiedlichen Tarife zustande? Neben den fünf privaten Anbietern sind hier vor allem die RVV verantwortlich: „Je nach Lage, Ausstattung und Betriebskosten werden die Tarife vom Betriebsausschuss der RVV festgelegt“, heißt es bei der Stadt auf Nachfrage. Erst zu Jahresbeginn hat das Gremium, bestehend aus Baubürgermeister Dirk Bastin sowie zwölf Gemeinderatsmitgliedern mit Blick auf den Klimakonsens 2040 die Parkgebühren für die rund 800 Parkplätze in den Parkzonen eins und zwei stark erhöht: Von auf 60 Cent pro halber Stunde auf einen Euro (Parkzone eins) und 40 auf 70 Cent (Parkzone zwei).

Stadt hofft: Einnahmen sollen den ÖPNV und die Radinfrastruktur finanzieren

Erklärtes Ziel: Weniger Autos in der Stadt und ein Beitrag zur Mobilitätswende. Die zusätzlichen Einnahmen, so die Begründung damals, sollen dem öffentlichen Nahverkehr und dem Ausbau der Radinfrastruktur zugute kommen. Ganz ähnlich argumentierte man vonseiten der Stadt, ebenfalls zu Beginn des Jahres, als die bis dato kostenfreien Parkplätze an der Kuppelnau kostenpflichtig wurden.

RVV mit größem Defizit: Bislang kein Effekt auf den ÖPNV und Radverkehr

Interessant ist die Begründung vor dem Hintergrund, dass der Bereich „Parkierung“ bei den RVV durchaus defizitär ist: Trotz circa einer halbe Million Parker und 1,8 Millionen Euro an Parkerlösen überstiegen die Kosten 2022 die Einnahmen um circa 250.000 Euro. Für das laufende Jahr rechnet man, laut Geschäftsbericht der TWS, gar mit einem Verlust von 360.000 Euro. Und weil diesen die Stadt aus ihren Mitteln ausgleicht, stellt sich die Frage, wie damit noch der Ausbau des ÖPNV und die städtische Radinfragstruktur finanziert werden soll. Von der Stadt heißt es hierzu lediglich: Mit einer „Verhaltens– und Bewusstseinsänderung“ sei erst nach einer gewissen Zeit zu rechnen. „Zu welchem Zeitpunkt die Parkierung einen Beitrag zum ÖPNV leisten kann ist noch nicht abschätzbar.“

RVV: Gebühren in den Parkhäusern müssen „zeitnah und deutlich“ steigen

Für Pendler und Stadtbesucher keine guten Nachrichten: Im Gegenteil, ebenfalls im Geschäftsbericht der TWS heißt es: „Mittelfristig ist mit einem Verlust von jährlich 600.000 Euro zu rechnen, sollten die Parktarife nicht zeitnah und deutlich erhöht werden.“ Die letzte Tariferhöhung in den städtischen Parkhäusern war 2015, noch vor der 15 Milionen Euro teuren Sanierung der Marienplatztiefgarage. Dass die Gebühren in den Parkhäusern steigen werden, ist für die Stadt beschlossene Sache und „politischer Konsens“. Wann das der Fall sein wird, sei „vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Handel“ aber nochmals genau zu prüfen, erklärt die Stadt auf Nachfrage. Pendler und Parkplatzsucher müssen sich also langfristig auf steigende Gebühren einstellen.