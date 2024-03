Wo Kiffen in Ravensburg erlaubt ist

Volljährige sollen ab dem 1. April Joints rauchen dürfen - laut aktuellem Gesetz aber nicht überall. Um Kinder und Jugendliche zu schützen, hat sich die Bundesregierung Regeln überlegt. Schwäbische.de hat sich diese angeschaut und festgestellt, an vielen Orten der Ravensburger Innenstadt darf demnach nicht gekifft werden. Doch es gibt auch Lücken.

Kiffen nachts auf dem Marienplatz erlaubt

Das neue Cannabisgesetz gibt in vier Punkten vor, welche Stadtteile zu Verbotszonen werden. In Sichtweite (100 Meter) von Schulen, Kinderspielplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie öffentlich zugänglichen Sportstätten ist der Konsum verboten, ebenso in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr. Befinden sich Minderjährige in unmittelbarer Nähe, darf man sich, egal wo, keinen Joint anzünden. Auch in sogenannten Anbauvereinigungen und in deren Sichtweite (100 Meter) darf nicht gekifft werden.

Was bedeutet das für die Ravensburger Innenstadt? Vielerorts ist Cannabis-Konsum verboten, weil es einige Spielplätze oder Kindereinrichtungen gibt, die zentral liegen. Erlaubt ist es laut den Vorgaben der Bundesregierung zumindest nachts in der oberen Bachstraße, auf dem südlichen Marienplatz und auf dem Gespinstmarkt, aber auch nur dann, wenn keine Kinder und Jugendliche im direkten Umfeld sind.

Was bedeutet das für die Ravensburger Innenstadt? Vielerorts ist Cannabis-Konsum verboten, weil es einige Spielplätze oder Kindereinrichtungen gibt, die zentral liegen. Erlaubt ist es laut den Vorgaben der Bundesregierung zumindest nachts in der oberen Bachstraße, auf dem südlichen Marienplatz und auf dem Gespinstmarkt, aber auch nur dann, wenn keine Kinder und Jugendliche im direkten Umfeld sind.

Geplanter Schussenpark könnte Verbotszone werden

In der Marktstraße bis hoch zum Obertor sowie in der Burgstraße, im Park am Mehlsack und am unteren Veitsburghang kann theoretisch auch tagsüber gekifft werden. Oben auf der Veitsburg ist der Konsum wegen der Jugendherberge und dem Spielplatz verboten.

Auch der geplante Schussenpark hinter dem Ravensburger Bahnhof könnte zur Verbotszone werden, wenn dort, wie angedacht, ein Spielplatz, ein Fitnessparcours und ein Multifunktionsfeld entstehen.