Wo in Ravensburg und Weingarten Windräder stehen könnten

Damit künftig mehr grüner Strom in Oberschwaben produziert werden kann, hat der Regionalverband Bodensee–Oberschwaben sogenannte Suchräume für Windkraft bestimmt, die in den neuen Teilregionalplan Energie aufgenommen werden könnten. Auch in Weingarten und Ravensburg. Dort spricht zumindest auf den ersten Blick nichts gegen den Bau von Windrädern, erklärt ein Experte. Heißt das, dass die beiden Schussentalstädte bald Windräder auf ihren Höhen stehen haben? Ein Überblick über den Stand der Planung.

Wo befinden sich diese möglichen Standorte für Windräder?

Insgesamt hat der Regionalverband sechs Standorte auf den Gemarkungen von Ravensburg und Weingarten als vorläufige Suchräume ausgewiesen. Diese befinden sich im Oberholzer Wald zwischen Bavendorf und dem Gewerbegebiet Erlen, westlich von Alberskirch an der Grenze zum Bodenseekreis, im bei Spaziergängern beliebten Waldgebiet Locherholz östlich von Ravensburg, nördlich von Gornhofen am Metelisweiher, östlich von Kemmerlang und in Weingarten auf der Höhe südlich des Lauratals.

Wie sicher ist, dass dort Windräder gebaut werden können?

Von einer sicheren Planungsperspektive kann man noch lange nicht sprechen. Der Regionalverband habe zunächst nur Standorte benannt, an denen man aufgrund von verfügbaren Daten davon ausgehen könne, dass das Konfliktpotenzial in Sachen Windkraft „beherrschbar“ sei. So erklärt es Helmut Hertle, Geschäftsführer der Gesellschaft TWS Netz, Tochterfirma der Technischen Werke Schussental, die Windräder betreiben. Er spricht von einem „Grobcheck“, für den unter anderem Windaufkommen, artenschutzrechtliche Aspekte und Abstand zu Siedlungen betrachtet worden seien. Gerade auf den Höhen entlang des Schussentals, etwa bei Kemmerlang, kann sich Hertle durchaus vorstellen, dass genug Wind für die Stromerzeugung weht. Allerdings könnten die sogenannten Suchräume immer noch aus der Planung des Regionalverbandes herausfallen, weil dieser noch nicht alle relevanten Aspekte bearbeitet hat. Konkret wird es erst, wenn die Regionalplanung vollendet ist und sich ein Windkraftbetreiber auf die Fläche bewirbt.

Die Flächen sind eher klein im Vergleich zum riesigen Suchraum, der im Altdorfer Wald für Windkraft ausgewiesen ist. Lohnt es sich auf solchen kleinen Arealen überhaupt, Windräder zu bauen?

Auch auf kleinen Flächen könne sich der Bau von Windkraftanlagen lohnen, sagt Hertle. Das habe aber mit der geometrischen Form der Fläche zu tun. „Ein Gelände, das schmal und langgestreckt ist, kann durchaus attraktiv sein, weil ich viele Anlagen unterbringe, auch wenn ich nur 40 oder 50 Hektar zur Verfügung habe.“ In Oberschwaben komme der Wind vorwiegend aus Südwesten, so Hertle. Ein Windrad braucht etwa 0,5 Hektar Platz.

Auch die Verlegung von Stromkabeln und Bau von Zufahrtsstraßen kostet doch Geld — wäre es nicht zu teuer, das nur für ein oder zwei Windräder zu bauen?

Ein Einzelstandort könne sich unter Umständen lohnen, sagt Hertle. Zum Beispiel wenn schon Straßen bestehen, die dorthin führen. Und wenn auch die Stromleitung, die für die Netzeinspeisung des Stroms verlegt werden muss, nicht besonders lang ist. Diese Umstände ändern sich künftig wohl auch. „Wir erleben eine zunehmende Elektrifizierung in den Bereichen Wärmeversorgung und Mobilität“, sagt Hertle. Das erfordere den Ausbau des Stromnetzes. Wenn eine neue Stromtrasse entsteht, sei es möglich, dass dann die Netzeinspeisung an einem Standort möglich ist, wo jetzt noch für viel Geld lange Stromkabel verlegt werden müssten. Die Wirtschaftlichkeit der Standorte prüft der Regionalverband nicht. Aber genau diese Herangehensweise bezeichnet Hertle als objektiv und hält das für „wichtig und richtig“.

Wem gehören die Flächen in Ravensburg und Weingarten, auf denen Windkraft möglich sein könnte?

Sie gehören zum Teil Privatleuten (Gornhofen, Fläche an der Grenze zum Bodenseekreis, ein Teil der Fläche bei Bavendorf), aber auch Flächen der Stadt Ravensburg (Locherholz und ein Teil der Fläche bei Bavendorf) sind dabei und Flächen des Landes Baden–Württemberg (Kemmerlang, Weingarten).

Was sagt die Stadtverwaltung Ravensburg zu den möglichen Standorten?

Baubürgermeister Dirk Bastin sagt: „Die Stadt Ravensburg steht der Windkraft positiv gegenüber. Wir können nicht auf der einen Seite Klimaneutralität aussprechen und dann auf der anderen Seite die regenerativen Energien vor der eigenen Haustür verteufeln.“ Wenn auf Gemarkung Ravensburgs Windräder gebaut werden können, wäre das für das Anliegen der Stadt, möglichst schnell klimaneutral zu werden, eine gute Nachricht, wie Bastin sagt. Doch er ist eher pessimistisch. Die Stärke des Windes an den Ravensburger Standorten, die sogenannte Windhöffigkeit, sei seiner Einschätzung nach eher mau. „Wir werden sehr stark auf das Thema Fotovoltaik setzen müssen“, so Bastin vor diesem Hintergrund.

Was sagt die Stadtverwaltung Weingarten zu dem möglichen Standort auf ihrer Gemarkung?

„Windkraftanlagen sind ein wichtiger Baustein für den erforderlichen Ausbau erneuerbarer Energien“, sagt auch Pressesprecherin Sabine Weisel. Weil Weingarten wenig Fläche zur Verfügung habe, sei es für die Kommune „eher wenig realistisch“ durch Windkraft Strom zu erzeugen.