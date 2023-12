In insgesamt zwölf privatrechtlichen Unternehmen hat die Stadt Ravensburg sinnbildlich ihre Finger drin. Heißt: Sie ist finanziell daran beteiligt, hält Anteile, kann bei wichtigen Entscheidungen in den Aufsichtsratsgremien mal mehr, mal weniger mitbestimmen. Andererseits besteht auch ein Haftungsrisiko, geht es dem jeweiligen Unternehmen schlecht. Ein Überblick.

Vorab: Eigenbetriebe wie der städtische Bauhof, die der Stadt ohnehin zu 100 Prozent gehören, werden dabei nicht berücksichtigt, auch nicht Zweckverbände wie etwa der Abwasserzweckverband Mariatal. Aber wer gehört alles zu den Beteiligungen?

Technische Werke Schussental (TWS): Am kommunalen Energie- und Nahversorger, der hauptsächlich Gas und Strom verkauft und seit einiger Zeit auch Fernwärmenetze aufbaut, hält die Stadt Ravensburg 42,7 Prozent und ist somit neben der Nachbarstadt Weingarten und der EnBW größter Anteilseigner. Bei den TWS handelt es sich auch um die einzige Beteiligung, die ordentlich Gewinn abwirft. Für das Jahr 2022 immerhin 1,5 Millionen Euro in Ravensburg. Zu den TWS gehört als Tochter auch die TWS Verwaltungs-GmbH.

Stadtbus Ravensburg Weingarten: Am Stadtbus ist Ravensburg mit 36,8 Prozent beteiligt (über die Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe RVV). Größter Gesellschafter ist die Deutsche Bahn über ihre Tochter DB Zug-Bus Regionalverkehr Alb-Bodensee mit 39,8 Prozent. Neben zwei Busunternehmen hält die Stadt Weingarten über ihre Stadtwerke 2,4 Prozent am Stadtbus. Problem: Mit einer Eigenkapitalquote von nur 10,78 Prozent befindet sich das Unternehmen „in der Nähe einer Überschuldung“, heißt es im Beteiligungsbericht. Da die Stadt Ravensburg mit Weingarten, Berg, Baienfurt und Baindt auf einen funktionierenden Nahverkehr angewiesen ist, wäre ein Ausstieg kaum möglich.

Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB): An der Geißbockbahn hält die Schussentalmetropole 25 Prozent, etwas weniger als die Technischen Werke Friedrichshafen mit 27,5 Prozent. Weitere Gesellschafter sind der Bodenseekreis (20,0 Prozent), der Kreis Ravensburg (17,5 Prozent) und die Gemeinde Meckenbeuren (10 Prozent). Die BOB wiederum ist am Verkehrsverbund Bodo beteiligt. Wie es mit den Nahverkehrszügen weitergeht, wusste lange Zeit kein Mensch, weil der Schienenpersonennahverkehr auf der Strecke neu ausgeschrieben wurde. Seit Juni steht aber fest: Bis 2032 ist der Betrieb erst einmal gesichert. An der BOB hängt auch die Bodensee-Oberschwaben-Bahn Verwaltungs-GmbH zu gleichen Anteilen.

Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben (Reko): Die Gesellschaft, an der sich insgesamt 56 Gebietskörperschaften (Landkreise und Kommunen) beteiligen, handelt mit Ökopunkten für Eingriffe in die Natur, wenn der ökologische Ausgleich nicht direkt vor Ort stattfinden kann. Die Stadt Ravensburg ist mit 9,24 Prozent beteiligt.

Ravensburger Wertstoff-Erfassungs-Gesellschaft (Raweg): In der Raweg haben sich 30 Städte und Gemeinden des Landkreises Ravensburg zusammengeschlossen, um Verpackungsmüll, Elektroschrott, Grünabfälle und Papiermüll zu entsorgen beziehungsweise wiederverwerten zu lassen. Der Anteil der Stadt Ravensburg beträgt 7,3 Prozent.

Energieagentur Ravensburg: Sie berät Bürger hinsichtlich erneuerbarer Energien, um den Umweltschutz zu fördern und Geld zu sparen. Ravensburg hält über die Stadtwerke 7,2 Prozent, weitere Gesellschafter sind die Energieagenturen Biberach, Bodenseekreis und Landkreis Sigmaringen, der Kreis Ravensburg, die Stadt Weingarten, die TWS, die Kreishandwerkerschaft, die EnBW und die Thüga sowie der BUND.

Bodensee-FestivalGmbH (BSF): Sie ist Veranstalterin des jährlichen Klassik-Festivals im Mai, das in verschiedenen Städten am Bodensee stattfindet, auch in Österreich und der Schweiz. Ravensburg hält nur 3,95 Prozent der Anteile.

Oberschwaben-Tourismus GmbH: Wie der Name schon nahelegt, geht es der Gesellschaft mit Sitz in Bad Schussenried um die Förderung des Fremdenverkehrs in Oberschwaben und dem Württembergischen Allgäu. Beteiligt sind insgesamt 69 Gesellschafter, die Kreise Biberach und Ravensburg mit jeweils 26,9 Prozent, der Kreis Sigmaringen mit 6,7 Prozent. Die Stadt Ravensburg hält 2,75 Prozent.

Oberschwabenklinik (OSK): Früher einmal hielt die Stadt am Klinikverbund des Landkreises 5 Prozent, 2022 waren es nur noch 1,6 Prozent. Da sich die OSK zwischenzeitlich mit ihrer geriatrischen Reha aus dem Heilig-Geist-Spital verabschiedet hat, überlegen einige Kommunalpolitiker, sich aus dem Unternehmen komplett zurückzuziehen, weil die Verluste zuletzt dramatisch angewachsen sind. Andere, wie jüngst FDP-Stadtrat Oliver Schneider in seiner Nachtragshaushaltsrede, plädieren hingegen dafür, im Verbund zu bleiben, weil das größte Krankenhaus im Verbund, das Elisabethen-Krankenhaus, in Ravensburg steht und die OSK auch zu den größten Arbeitgebern vor Ort gehört (gleich nach Vetter).

Kunststiftung Baden-Württemberg: Zweck ist die Förderung der jungen zeitgenössischen Kunstszene im Land (über Stipendien). Die Mini-Beteiligung der Stadt Ravensburg liegt bei 0,5 Prozent, was einem Gesellschaftskapital von 511 Euro und 29 Cent entspricht. Überlegungen, sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen, gab es vor einiger Zeit dennoch. Viel eingespart wäre dadurch aber nicht, weshalb der Gedanke wohl nicht weiter verfolgt wurde.