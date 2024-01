- Offen für alle, das möchte die Vesperkirche Ravensburg sein. Ob arm oder wohlhabend, oft einsam oder einfach offen: Jeder sei willkommen, betonen die Organisatoren vom Diakonischen Werk OAB des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg und der Stiftung der Zieglerschen aus Wilhelmsdorf. Und so finden sich unter den fünf Besuchern, die im folgenden Text kurz porträtiert werden, Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Sie alle verbindet, dass sie die Gemeinschaft der Vesperkirche genießen. Einige von ihnen schon seit vielen Jahren.

So wie Barbara Scheuer-Straub aus Baienfurt. Die 66-Jährige kommt seit 2011 regelmäßig in die Vesperkirche. „Das erste Mal bin ich dagewesen, nachdem mein Mann gestorben war“, erzählt sie. „Ich war in Trauer und wollte mich ablenken.“ Danach sei sie „hängengeblieben“, wie sie es mit einem verschmitzten Lächeln formuliert. Die Rentnerin ist eine angenehme, positive Gesprächspartnerin. Daher überrascht es nicht, dass sie inzwischen nicht mehr „nur“ Besucherin ist, sondern auch ehrenamtliche Mitarbeiterin des Teams.

„Ich bin Zuhörerin“, sagt Scheuer-Straub. „Ich setze mich zu den Leuten, die alleine da sind und frage, wie ihnen das Essen geschmeckt hat.“ So komme sie mit vielen Menschen ins Plaudern. Die meisten würden ihr Gesprächsangebot dankbar annehmen. Dabei halte sie selbst nicht viel von der Kirche und sei mit Rentenbeginn ausgetreten, sagt Scheuer-Straub fast entschuldigend und blickt sich in der imposanten Evangelischen Stadtkirche mit ihren farbenfrohen Fenstern um. „Aber hier ist ein Ort mit besonderer Ausstrahlung, weil Menschen aller sozialen Schichten zusammen an einem Tisch sitzen.“ Eine Frau, mit der sie einst ins Gespräch gekommen sei, habe zu ihr gesagt, in der Vesperkirche spüre man Gott.

Anders als die „Wiederholungstäterin“ Barbara Scheuer-Straub besucht die 65-jährige Ute aus Ravensburg, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, an diesem klirrend kalten Donnerstag zum ersten Mal die Ravensburger Vesperkirche. „Schön“, sagt sie mit einem langgezogenen „Ö“ auf die Frage, wie sie die Atmosphäre wahrnimmt. Während sie ihre Maultaschen mit Salat genießt, erzählt die höflich-zurückhaltend wirkende Frau mit den hochgesteckten Haaren offen von ihrer finanziellen Situation. Sie sei Wohngeld-Empfängerin und empfinde sich definitiv als arm. „Aber ich bin’s gerne“, ergänzt sie und erklärt, dass dahinter eine Lebensphilosophie des Verzichts auf materiellen Besitz stehe.

Ute beschäftige sich intensiv mit dem Buddhismus und tausche lieber, anstatt zu kaufen. Gebürtig stamme sie aus Mitteldeutschland und sei ursprünglich nach Süddeutschland gezogen, weil sie Gleichgesinnte finden und in Gemeinschaft leben wollte, erzählt sie. Ein wenig enttäuscht habe sie festgestellt, dass „Prestige und Arbeit in Süddeutschland sehr, sehr wichtig sind“, wie sie sagt.

Die 65-Jährige sitzt zusammen am Tisch mit Uwe Pudszun, ihrem Bekannten, den sie vor einiger Zeit in der Schlange der Ravensburger Tafel kennengelernt hat. „Ich war an diesem Tag das allererste Mal bei der Tafel und habe mich sehr deplatziert gefühlt“, räumt Ute ein. Pudszun habe das erkannt und mit einem einzigen Satz auf Anhieb ihr Vertrauen gewonnen. Auch Pudszun erinnert sich lächelnd an die Situation, in der er gesagt habe: „Hätten wir uns vor 30 Jahren gedacht, dass wir mal hier stehen würden?“

Uwe Pudszun könnte einigen bekannt vorkommen. Der 63-Jährige ist nämlich das Gesicht auf dem aktuellen Flyer der Ravensburger Vesperkirche. Dementsprechend offen und bereitwillig teilt er seine Geschichte mit. „Ich hab’ nichts zu verbergen“, sagt er, sei jedoch nicht von Anfang an so selbstbewusst gewesen. „Es hat mich Überwindung gekostet, das erste Mal zur Tafel zu gehen“, erinnert er sich. „Aber ich habe die Scham abgelegt. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen.“

Uwe Pudszun ist gelernter Flaschner und hat jahrzehntelang beim Wohnmobile-Hersteller Carthago gearbeitet - in Schmalegg, wo er auch heute noch lebt. „Ich war Hausmeister, hab an den Anlagen gewerkelt, ein Allrounder“, berichtet Pudszun. Als Betriebsrat setzte er sich außerdem 14 Jahre lang für die Interessen der Mitarbeiter ein. Vor zehn Jahren sei er schwer krank geworden, seitdem ist er Erwerbsunfähigkeitsrentner und hat einen gesetzlichen Betreuer, der ihm zum Beispiel dabei helfe, Formulare für Behörden auszufüllen.

Ganz aktuell kümmere sich sein Betreuer darum, dass Pudszuns Wohngeld nicht gekürzt wird. „Ich hatte zehn Jahre lang einen kleinen Minijob auf dem Golfplatz, habe Bälle eingesammelt“, erzählt Pudszun. Nachdem er den Job kürzlich verloren hat, weil ein Roboter künftig die Bälle einsammeln soll, habe er ein Schreiben vom Amt bekommen, in dem die Kürzung seines Wohngelds angekündigt worden sei aufgrund des Jobverlusts. „Verstehen Sie das?“, fragt Pudszun und verliert für einen Moment sein breites Lachen.

„Ich bin arm“, sagt Pudszun geradeheraus. 900 Euro Rente erhalte er pro Monat. Davon blieben ihm 90 Euro pro Woche nach Abzug der Miete und der Nebenkosten. Von diesem Geld müsse er nicht nur Essen bezahlen, sondern auch Kleidung, Medikamente und vieles mehr. „Aber ich bin zufrieden. Ich lebe gern“, sagt der 63-Jährige, der trotz seiner stattlichen Leibesfülle eine beachtliche Leichtigkeit ausstrahlt.

Maria Ehnr und ihr Mann Josef sind in diesem Jahr zum ersten Mal in der Vesperkirche. „Wir kamen zufällig vorbei und haben das Plakat gesehen“, erzählt die 53-Jährige. Sie habe zuvor noch nie etwas von der Veranstaltung gehört. Das Essen habe sehr gut geschmeckt, meint die Ravensburgerin. Aufgrund einer Schulterverletzung sei die Laborhelferin schon lange krankgeschrieben, mache inzwischen eine Reha. Mit dem Geld, das sie bekomme, kämen sie und ihr Mann nur schwierig über die Runden.

„Wir sind schon ein bisschen arm“, meint sie und berichtet, dass sich ihre finanzielle Situation in letzter Zeit spürbar verschlechtert habe. „Alles ist teurer geworden“, sagt Ehnr. Um zurecht zu kommen müsse sie auf vieles verzichten, an den letzten Urlaub könne sie sich nicht erinnern. „Vieles, was ich trage, ist zehn, fünfzehn Jahre alt“, erzählt Ehnr und deutet auf ihre Kleidung. „Zum Glück habe ich nicht zugenommen“, fügt sie trocken an.

An einem anderen Tisch sitzt Brigitte Haider. Die 65-Jährige besucht die Vesperkirche alljährlich etwa ein oder zwei Mal. Obwohl auch sie aufs Geld schauen müsse, komme sie gut über die Runden. 49 Jahre lang habe sie als Hauswirtschafterin gearbeitet. „Meine Rente ist nicht so dicke“, sagt die zierliche Rentnerin im roten Rollkragenpullover. „Hätte ich nicht vor 23 Jahren meine Wohnung in Obereschach gekauft, in der ich jetzt mietfrei leben kann, bräuchte ich bestimmt einen Nebenjob.“ Aber sie sei nicht arm und außerdem genügsam. In die Vesperkirche verschlägt es sie also nicht aus finanzieller Not, sondern weil sie die Gemeinschaft und die Gespräche sucht. „Außerdem genieße ich es, wenn ich mal nicht selber kochen muss.“

