WNBL gastiert in der Zehntscheuer

Die Band WNBL gastiert am Freitag, 23. Februar, in der Zehntscheuer in Ravensburg. Das Nonett aus Berlin ist auch unter ihrem vorherigen Namen Wanubalé bekannt und bringt das Publikum mit einer feurigen Kombination aus Jazz, Funk und Elektronik nicht nur zum Jubeln, sondern auch zum Tanzen. Zwei Drummer sorgen für Druck, vier Bläser für fulminante Soli und der Gasang darf auch mal rappend daherkommen. Das Konzert in der Zehntscheuer beginnt um 20 Uhr, weitere Infos und Tickets unter www.jazztime-ravensburg.de.