Wissenschaftler kritisieren Ravensburger Stadtspitze

Der offene Brief an die Ravensburger Stadtspitze und den Gemeinderat beginnt mit klaren Worten: „Ravensburg hat seine Klimaziele weit verfehlt. Was nun?“ Diese Frage stellt eine Gruppe von 28 Wissenschaftlern um den Weingartener Professor an der Fakultät Elektrotechnik und Informatik an der Hochschule Ravensburg Weingarten, Wolfgang Ertel. Er ist durch seine Unterstützung der Klimaaktivisten in der Region bekannt ist.

Gruppe macht Vorschläge für raschere CO₂–Einsparung

Drei Jahre nach Beschluss des Klimakonsenses stellen die Wissenschaftler der Stadtverwaltung ein miserables Zeugnis aus, weil noch so gut wie kein klimaschädliches CO₂ eingespart worden sei. Die Gruppe, die sich „Scientists for Future“ (deutsch: Wissenschaftler für die Zukunft) nennt, macht Vorschläge, wie das aus ihrer Sicht schneller als bisher gelingen könnte.

Wolfgang Ertel (links) und Manfred Walser sind Teil von der „Scientists for Future“ in der Region Ravensburg. (Foto: Lena Müssigmann )

Der Gemeinderat hat am 27. Juli 2020 den Klimakonsens beschlossen. Darin hat man sich freiwillig das Ziel gesetzt, dass pro Jahr in allen Bereichen, zum Beispiel in Verwaltung, Wirtschaft und Verkehr, in Ravensburg 13 Prozent CO₂ eingespart werden soll, damit die Stadt bis 2040 klimaneutral wird. Die Wissenschaftler attestieren dem städtischen Umweltamt zwar fleißiges Arbeiten — doch auf den CO₂-Ausstoß habe das noch keine Wirkung gezeigt.

Stadtverwaltung kann bisher keine eigene Bewertung vorlegen

Die Stadtverwaltung hat 2021 trotz Corona–Pandemie sogar mehr Energie verbraucht als noch im Vorjahr.

Fragen von Schwäbische.de, wie die Stadtverwaltung selbst ihre Fortschritte beim Klimaschutz bewertet, beantwortete die Pressestelle kürzlich nicht. Laut Pressesprecher Timo Hartmann fehlten noch statistische Daten.

Wissenschaftler fordern zehn Stellen mehr

„Es muss viel schneller als bisher gehandelt werden“, schreiben die „Scientists for Future“, die aus unterschiedlichen Fachrichtungen kommen. Sie fordern „mutige Beschlüsse des Gemeinderats zu konkreten Klimaschutzmaßnahmen“. Außerdem glauben sie, nur mit zusätzlichem Personal bestehe eine Chance, die Transformation zu beschleunigen. Es brauche zehn zusätzliche Stellen in der Stadtverwaltung, ihren Eigenbetrieben und bei den Technischen Werken Schussental (TWS). Die TWS planen und bauen das Wärmenetz für Ravensburg, das langfristig den Gasverbrauch in privaten und städtischen Gebäuden senken soll.

Die Einsparbemühungen müssten nach drei Jahren ohne nennenswerte Reduzierung beim CO₂–Ausstoß „radikaler werden“. Inzwischen müssten nämlich bereits 22 Prozent pro Jahr an Treibhausgas eingespart werden, rechnen sie vor.

Autoverkehr muss aus ihrer Sicht beschränkt werden

Die Gruppe erkennt an, dass die Stadt erste Schritte unternommen hat, insbesondere bei der Aufklärung der Bevölkerung. Auch das Thema Fotovoltaik auf öffentlichen Gebäuden sei sie angegangen — „aber leider zu zögerlich“, finden die Wissenschaftler. Dass inzwischen mehr Parkplätze Geld kosten, begrüßen sie, fordern aber auch, dass kostenlose Parkplätze im gesamten Stadtgebiet abgeschafft werden sollen. Busfahren wiederum sollte ihrer Ansicht nach komplett kostenlos sein.

„Ohne Verkehrswende tun wir uns schwer, die Einsparziele zu erreichen“, sagt der Verwaltungswissenschaftler und Vorstandsmitglied im Umweltschutzverein BUND, Manfred Walser, der den Brief mit unterzeichnet hat. „Die kriegen wir nur hin, wenn wir Rad–, Fuß– und Öffentlichen Nahverkehr ausbauen.“ Gleichzeitig müsse der Autoverkehr beschränkt werden.

Klimarat ist für Ertel eine „Showgeschichte“

Es seien auch diverse Konzepte zum Klimaschutz geschrieben worden, sagt Walser: „Aber ohne Personal zur Umsetzung sind Konzepte Makulatur.“ Die Wissenschaftler fordern, dass die Stadtverwaltung die bisher versäumte CO₂–Reduktion lokal kompensiert, also Geld ausgibt, um Klimaschutzprojekte voranzutreiben.

Eigentlich war der Klimarat als Gremium gedacht, das sicherstellt, dass Ravensburg seine Ziele erreicht. Doch Ertel bezeichnet den Klimarat als „Showgeschichte“. Er sagt: „Das ist keine Kontrollinstanz von Experten, wie wir uns das gewünscht haben.“ Stattdessen würden bei den bisher vier öffentlichen Sitzungen Vorträge gehalten. „Dafür wird Geld ausgegeben, aber es bringt nichts“, so der Professor.