Wirtin von Ravensburger Traditionslokal verabschiedet sich emotional

Die Wirtin der Ravensburger Kuppelnauwirtschaft kämpfte dieser Tage immer mal wieder mit den Tränen: Otti Reck-Strehle stand am Freitag nach 14 Jahren in dem Traditionslokal das letzte Mal hinterm Tresen. „Wer keinen Abschiedsschmerz kennt, hatte keine Bindungen“, sagte die 66-Jährige am Donnerstag im Gespräch mit Stammgästen.

Mit Stammgästen viele Familienfeste erlebt

Ein langjähriger Stammtisch hat ihr sogar ein Lied gedichtet und beim letzten Besuch vorgetragen. Reck-Strehle hat viele persönliche Kontakte zu ihren Gästen geknüpft:

Wenn du eine persönliche Führung im Gasthaus hast, lebst du mit den Familien. Otti Reck-Strehle

Taufen, Kommunionen, Geburtstagsfeiern – alles wurde in ihrem Lokal gefeiert. Mit Umarmungen und guten Wünschen verabschiedeten sich die Gäste diese Woche ein letztes Mal von der Wirtin, die auch kommunalpolitisch aktiv ist und für die Grünen im Gemeinderat sitzt.

Bevor sie die Kuppelnauwirtschaft übernommen hat führte sie von 1995 bis 2010 die Gastronomie in der Zehntscheuer.

Nachfolger nehmen zum 1. Januar die Arbeit auf

In der elterlichen Bäckerei in Tettnang hatte sie Verkäuferin gelernt, dann im Hauptberuf als Arbeitserzieherin gearbeitet und schließlich den Wirtebrief über den Hotel- und Gaststättenverband gemacht. Mit ihrem Team in Küche und Service hat Reck-Strehle ein Vertrauensverhältnis - auch wenn sie nicht da war, lief der Laden. Mitarbeiter, die das wollten, werden von den Nachfolgerwirten Esther und Sven Hansen übernommen, die am 1. Januar die Arbeit aufnehmen. Auch die Köchin bleibt.

„Ich habe ein Super-Gefühl und glaube, die Gäste werden so gut versorgt werden wie bisher“, sagt Reck-Strehle über die Nachfolge-Regelung. Sie habe zum Beispiel auch genau weitergegeben, wann welcher Stammtisch kommt.

Eigene Großfamilie hat oft mitangepackt

Im Rückblick sagt Reck-Strehle über ihre Zeit als Wirtin, dass sie diese Arbeit nur machen konnte, weil ihr Mann Michael Strehle und ihre Söhne Valentin und Matteo das mitgetragen und bei Personalnot auch mitgeholfen hätten. Auch die Großfamilie habe immer wieder mitangepackt.

Jetzt freut sich Reck-Strehle auf „Freisein ohne Termindruck“. Sie wolle in den Urlaub fahren, ohne vorher alles so organisieren zu müssen, dass ihre Abwesenheit überhaupt möglich ist. Außerdem hat sie vor, wieder öfter ins Theater und zu Konzerten zu gehen.