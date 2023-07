Mehrere Ravensburger Gastronomen machen ihre Außenbewirtung auf dem südlichen Marienplatz am Freitag und Samstag dicht. Der Grund: Sie wollen sich aus der Absperrung der Stadt und der Rutenfestkommission (RFK) lösen, da sie darin zu viele Nachteile sehen. Stadt und RFK hingegen beharren aus Sicherheitsgründen auf dem Umfang der jetzigen Absperrung.

Die Absperrung der Festmeile am Rutensamstag — die in der Länge von der Bauhütte bis zum Eingang der Marienplatztiefgarage verläuft — wurde 2006 eingeführt. Erstens sollen die Besucher keine Getränke mehr mitbringen (Dieter Graf, Vorsitzender der Kommission: „Wir hatten bis zu zwölf Tonnen Bruchglas“) und zweitens kann durch den Besitz der Rutenfestplakette kontrolliert werden, wer den Eintritt bezahlt hat.

Um die Besuchermassen zu entzerren und damit die Sicherheit zu erhöhen, baute die RFK zunächst Bühnen am nördlichen und südlichen Marienplatz auf. „Da spielten bestimmt zehn Jahre lang erfolgreich lokale Bands, und die Gastronomen an den Rändern des Marienplatzes konnten auch ein wenig von den Umsätzen des Abends profitieren“, sagt Jürgen Kochendörfer, seit 26 Jahren Betreiber des Cafés Lüderitz.

Kein Getränk mit mehr als 20 Prozent Alkohol

Kurz vor Corona wurde die Bühne am südlichen Marienplatz jedoch abgebaut. Kochendörfer: „Die Hauptattraktion ist jetzt nur noch ein Klowagen an der evangelischen Stadtkirche“. Er und seine Kollegen hätten gern zumindest einen DJ engagiert, damit der Bereich die Besucher stärker anzieht, doch das sei nicht gestattet worden. Ihn ärgert, dass er, wie alle Gastronomen innerhalb des abgesperrten Bereichs, einen Teil seiner Einnahmen von Freitag und Samstag an die RFK zahlen muss, wenn er draußen bewirtet.

Wie viel das ist, errechnet sich durch die genutzte Fläche vor der Tür und ob dort an beiden Tagen Besucher sitzen. Für Kochendörfer wären das rund 300 Euro.

Die Gastronomen müssen wirklich nicht viel zahlen, profitieren aber von der Vielzahl der Gäste am Rutenfest. Wer da zu wenig verdient, soll eben geschlossen lassen. Dieter Graf findet klare Worte für die Kritik

Abgesehen davon stehe die nächste Unterhaltungsbühne etwa 50 Meter entfernt an der Bücherei.

Und noch etwas gibt es, das dem Lüderitz–Betreiber sauer aufstößt. Innerhalb der Absperrung dürfen sowohl am Freitag als auch am Samstag draußen keine branntweinhaltigen Getränke mit einem Alkoholgehalt von über 20 Prozent ausgeschenkt werden, nur innerhalb der Gebäude. So sieht es das Sicherheitskonzept vor. In den vergangenen Jahren seien überhaupt keine alkoholischen Getränke erlaubt worden. „Der Irish Pub oder die Räuberhöhle sind praktisch um die Ecke, aber außerhalb der Absperrung. Die dürfen alles überall ausschenken“, klagt Kochendörfer. Er habe das auch gegenüber der Stadt und der RFK immer wieder bemängelt, aber die Reaktionen seien „Schulterzucken und Augenrollen“ gewesen. Deshalb wolle er aus der Absperrung raus, die seiner Meinung nach auch schon etwas weiter vorne zwischen Landgericht und Bücherei enden könnte.

Absperrung wichtig für die Sicherheit

So sieht das auch Janik Kruska, Mitarbeiter des Gypsis, das sich mit dem Shotz und der Achtbar innerhalb der Absperrung etwa auf gleicher Höhe befindet. „Wir werden nur öffnen, wenn das Wetter schlecht ist. Wenn wir draußen auch bedienen, aber keine Shots und Cocktails mit einem höheren Alkoholgehalt ausschenken dürfen, lohnt sich das für uns nicht“, sagt Kruska. Mit den Cocktails mache die Bar den meisten Umsatz. Lieber bewirte das Gypsis außen nicht, als dass sie der RFK einen Beitrag zahlen muss.

Die Absperrung wird jedoch bleiben, wo sie ist. So sieht es das Sicherheitskonzept vor, das zusammen mit Fachleuten entstanden sei und sich bewährt habe, sagt Ravensburgs Erster Bürgermeister Simon Blümcke: „Wir brauchen den Bereich bis zur Marienplatztiefgarage als Entfluchtung. Wie sollten wir mit 30.000 Besuchern umgehen, wenn Panik entstehen würde?“ Die Frequenzen seien so hoch, dass es nur mit einem solidarischen Miteinander gehe. Mittlerweile sei zudem schon ab Donnerstag ordentlich etwas los in der Stadt, und da gebe es auch keine Einschränkungen.