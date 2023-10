Jeder kann Opfer einer Gewalttat werden. Doch wie verhalte ich mich richtig, wenn ich Opfer geworden bin? An wen kann ich mich wenden? Muss ich Angst haben, jemanden anzuzeigen? Und was passiert mit meinen Kindern? Genau mit diesen Fragen hat sich das Polizeipräsidium Ravensburg am landesweiten Tag des Opferschutzes beschäftigt. Gemeinsam mit Vertretern von Opferhilfeeinrichtungen informierten sie auf dem Gespinstmarkt in der Ravensburger Altstadt über Hilfeleistungen und Schutzmaßnahmen.

Ziel sei es, Menschen in Not „an die Hand zu nehmen“, wie Bernd Gmünder von der ehrenamtlichen Einrichtung „Der Weiße Ring“ sagte. Es gehe darum, Opfer von Gewalt zu unterstützen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind.

Der Weiße Ring leistet menschlichen Beistand und persönliche Betreuung nach einer Straftat. Die ehrenamtliche Organisation begleitet Opfer zur Polizei oder Gerichtsverfahren und unterstützt Betroffene von Gewalt durch die Vermittlung von Therapeuten und Anwälten.

Kinder haben einen besonderen Stellenwert

Elvira Birk vom Verein „Frauen und Kinder in Not“ betonte, das besonders Frauen und Kinder geschützt werden müssen. In ihren Augen sollte niemand Angst haben, sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu befreien. Wichtig sei auch, gerade die Kleinsten und Schwächsten der Gesellschaft zu beschützen. Kinder hätten selten die Möglichkeit, Gewalt zu entkommen, so Elvira Birk.

„Frauen und Kinder in Not“ unterstützt bereits seit 1982 Kinder und Frauen, die Opfer von Gewalt werden, mit fachgerechter Hilfe. Zusätzlich bieten Schutzwohnungen und Frauenhäuser in und um Ravensburg Schutz und Unterkunft für körperlich und seelisch misshandelte Menschen.

Besonders wichtig sei zudem, hinter der eigenen Aussage zu stehen. Nicht selten ziehen Opfer aufgrund von Angst vor noch mehr Gewalt ihre Aussagen zurück, so Florian Suckel vom Polizeipräsidium Ravensburg. Und weiter: „Seien Sie mutig ‐ Wir brauchen starke Opfer!“ Gerade Scham sei bei vielen Betroffenen ein großes Hindernis, mit jemanden über Gewalt zu sprechen oder sie anzuzeigen.

Gewalt kann jeden treffen

So sollen auch Männer sich nicht scheuen, gegen häusliche Gewalt vorzugehen, wie Elvira Birk der „Schwäbischen Zeitung“ betonte. Vielen Betroffenen fiele es schwer, sich einzugestehen, tatsächlich Teil von häuslicher Gewalt zu sein. Auch geflüchtete Menschen sollten nicht davor zurückschrecken, sich bei der Polizei zu melden, um Hilfe anzufordern.

Betrachtet man die Zahlen von häuslicher Gewalt, so zeigt sich ein deutlicher Anstieg in den vergangenen Jahren. Während 2020 noch 470 Taten zur Anzeige gebracht wurden, lag die Zahl zwei Jahre später bei 662 Taten, so die Kriminalstatistik 2022 des Polizeipräsidiums Ravensburg, das die Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis umfasst. Besonders Aufklärungskampagnen wie „MeToo“ (oder Informationsveranstaltungen wie in der Ravensburger Altstadt) dürften zu mehr Anzeigen geführt haben, schreibt die Ravensburger Polizei.

Doch viele der Organisationen sind auf Spenden angewiesen. Daher ruft auch die Polizei Ravensburg dazu auf, Opferhilfeeinrichtungen zu unterstützen, damit jedem Schutzbedürftigen die Hilfe geboten werden kann, die er oder sie benötigt.

Weitere Informationen zu den Organisationen gibt es unter: