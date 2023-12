Wilder Schlagabtausch endet ohne Punkte

Erst am Dienstag hatten die Ravensburg Towerstars ihr Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim überzeugend mit 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) gewonnen, nun ging es am Donnerstagabend bereits nach Regensburg zu den Eisbären, momentan Tabellenneunter der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2). Die Begegnung gegen Rosenheim wurde nachträglich sogar als 5:0-Sieg gewertet, da die Oberbayern zu wenige U20-Förderspieler eingesetzt hatten.

Nach Regensburg reisten die Oberschwaben mit Personalsorgen: Drei verletzte und drei für die U20-Weltmeisterschaft abgestellte Stammspieler dünnen den Kader zur Zeit bedenklich aus. Immerhin stand Stümer Louis Latta wieder zur Verfügung. Towerstars-Coach Gergely Majoross ließ dies aber vor dem Spiel nicht als Ausrede gelten: „Wir setzen und vertrauen auf die Spieler, die uns zur Verfügung stehen und klagen nicht über diejenigen, die uns fehlen.“

Towerstars starten stark

Die Towerstars gingen dünn besetzt, aber voller Selbstbewusstsein aufs Eis der Donau-Arena und hatten nach 24 Sekunden die erste Großchance durch Sam Herr. Jonas Neffin, der bei dei den Eisbären Stammtorhüter Thomas McCollum eine Pause verschaffte, war jedoch direkt hellwach. In der zweiten Minute musste er aber hinter sich greifen, als der Schuss von Lukas Mühlbauer zum 0:1 abgefälscht wurde.

Erst nach fünf Minuten bekamen die Hausherren ihre ersten Möglichkeiten in Überzahl, nutzten diese jedoch zunächst nicht. Ravensburg setzte den Gegner gehörig unter Druck und gab im ersten Drittel insgesamt 18 Schüsse auf den Kasten von Jonas Neffin ab. Dass sich dieser Chancenwucher rächen würde, war abzusehen: Aus dem Nichts heraus erzielte Abbott Girduckis den Ausgleich für die Eisbären (17.) und Yuma Grimm drehte den bisherigen Verlauf 16 Sekunden vor dem Drittelende mit seinem 2:1 komplett auf den Kopf.

Auch der zweite Abschnitt begann mit starken Paraden von Goalie Neffin, der beim Powerplay der Towerstars gleich viermal zur Stelle war und von den Regensburger Fans gefeiert wurde, lauthals skandierten sie seinen Namen. Auf der anderen Seite nutzten die Eisbären ihre einzige Chance zum 3:1 (26.). Erneut war Girduckis der Torschütze. Regensburg war nun viel besser im Spiel und vor allem äußerst konsequent. Schon mit der nächsten Chance erzielte Marvin Schmidt nach schönem Zuspiel durch Andrew Yogan das 4:1 (29.).

In der 35. Minute gab es dann auch wieder ein Erfolgserlebnis für die Gäste. Sam Herr nutzte einen Abpraller zum 2:4 aus Sicht der Towerstars, die nun wieder Morgenluft witterten. In Überzahl gelang dann tatsächlich kurz vor der Drittelpause noch der Anschlusstreffer, erneut durch den starken Sam Herr, und so ging es mit 4:3 für Regensburg in die Kabinen.

Partie entwickelt sich zum ruppigen Schlagabtausch

Die erste gute Chance im Schlussabschnitt hatten dann wieder die Eisbären. Ein Schlenzer landete an der Unterkante der Ravensburger Latte. Die Begegnung entwickelte sich zu einem interessanten Schlagabtausch, in dem die Gäste nun wieder größere Spielanteile bekamen. In der 46. Minute gelang Robbie Czarnik nach einer schönen Finte von Herr der Ausgleich. Nur eine Minute später musste auf der anderen Seite Goalie Ilya Sharipov gegen Girduckis retten.

Das ohnehin schon emotional geführte Spiel wurde nun ruppiger. Eine Unterzahl Ravensburgs wegen Beinstellens nutzten die Gastgeber zur erneuten Führung durch Nikola Gajovsky in der 52. Minute. Eine eigene Überzahl wenig später konnten die Oberschwaben nicht nutzen. Ein ums andere Mal stand ihnen Neffin im Weg. Ravensburg fuhr nun zunehmend wütende Angriffe, scheiterte aber immer wieder am eigenen Unvermögen oder eben am jungen Torhüter, der mit zunehmender Spieldauer immer sicherer zu werden schien. Eine Minute vor der Schlusssirene nahmen die Towerstars ihren Torhüter vom Eis, aber auch das sollte nichts mehr an der 4:5-Niederlage ändern. Letztlich wurde die Partie im ersten Drittel verloren.

Towerstars-Trainer Gergely Majoross fasste es in der SpradeTV-Pressekonferenz so zusammen: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber dumme Fehler begangen. Im ersten Abschnitt waren wir dominant, aber sie haben aus ihren einzigen beiden Chancen zwei Tore gemacht, waren einfach konsequenter.“

Am Samstag empfangen die Ravensburg Towerstars in der DEL2 um 20 Uhr im letzten Heimspiel des Jahres den ESV Kaufbeuren. Das Spiel wird im kostenpflichtigen Livestream von SpradeTV übertragen.

DEL2, 31. Spieltag: Eisbären Regensburg - Ravensburg Towerstars 5:4 (2:1, 2:2, 1:1). – Tore: 0:1 (01:55) Lukas Mühlbauer (Pfaffengut), 1:1 (16:15) Abbott Girduckis (Yogan, Trivino), 2:1 (19:44) Yuma Grimm (Schmidt, Gajovsky), 3:1 (25:51 ÜZ) Abbott Girduckis (Trivino, Yogan), 4:1 (28:58) Marvin Schmidt (Yogan, Weber), 4:2 (34:16) Sam Herr (Czarnik), 4:3 (39:33 ÜZ) Sam Herr, 4:4 (45:04) Robbie Czarnik (Herr, Pfaffengut), 5:4 (50:18) Nikola Gajovsky (Schmid, Hammond) – Strafen: Regensburg 8 Minuten, Ravensburg 8 Minuten – Zuschauer: 3752.