In diesem Jahr wird es wieder zwei verkaufsoffene Sonntage in Ravensburg geben. Dabei bleiben die Stadt und der Gewerbeverband Wirtschaftsforum pro Ravensburg (Wifo) bei ihrer 2023 eingeschlagenen Linie. Denn eigentlich könnten Geschäfte laut Gesetz an Sonntagen noch öfter aufmachen.

Es gibt kaum Themen im kommunalpolitischen Ravensburg, über die über Jahre immer wieder neu und so heftig gestritten worden ist wie die Öffnung von Verkaufsläden an einem Sonntag. Inzwischen scheint dahingehend Ruhe eingekehrt zu sein. Laute Proteste von Kirchen und Gewerkschaften gibt es nicht mehr. Man hat sich arrangiert.

Das „Sonderjahr 2022“ ist vorbei

Nicht zuletzt, weil sich Stadt und Wifo einig geworden sind, dieses Thema nicht zu überreizen, im Gegenteil. Man bleibt hinter der rechtlichen Zulässigkeit und wird 2024 lediglich zwei Sonntage verkaufsoffen machen. Wie schon 2023. Nur im „Sonderjahr 2022“ nach dem Abflauen der Corona-Pandemie gab es einen dritten Verkaufssonntag, um den Handel in der Stadt zu unterstützen. Ein weiteres Argument für zwei statt dreier verkaufsoffener Sonntage ist der Fachkräfte- und Personalmangel im Einzelhandel.

Nun hat die Stadt entschieden und ihre dafür notwendige Satzung geändert. Das heißt: Für die nächsten Jahre soll eine dauerhafte Regelung gelten, statt immer wieder neu zu debattieren.

Einkaufen im April und November

In diesem Jahr wird es daher einen verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Mobilitätstags im April geben. Zudem einen zweiten im November beim Martinimarkt. An beiden Tagen dürfen Läden von 13 bis 18 Uhr öffnen.

Die Stadträte im Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss des Gemeinderats begrüßten die neue Regelung einhellig. Ozan Önder (Grüne) verwies auf die positiven Rückmeldungen von Händlern im vergangenen Jahr. August Schuler (CDU) zeigte sich erfreut darüber, dass ein verkaufsoffener Sonntag erst am Nachmittag beginnt und daher Kirchenbesucher nicht bedränge.

Rolf Engler (CDU) forderte ein kostenloses Parken an diesen Sonntagen für Besucher von auswärts. Dahingehend konnte ihn Oberbürgermeister Daniel Rapp beruhigen. Auf den neuerdings bewirtschafteten Flächen auf der Kuppelnau (Bechtergarten und Scheffelplatz) kostet das Parken samstags und sonntags ohnehin nichts.