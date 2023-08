Wieder zwei Nächte Mädels–Nacht–Flohmarkt

Stöbern, Handeln und Gleichgesinnte in einer außergewöhnlichen Umgebung und einmaligen Atmosphäre treffen: Das ist der Mädels–Nacht–Flohmarkt am Freitag und Samstag, 1. und 2. September, in Ravensburg. Auf alle modeinteressierten Frauen und Mädchen wartet in der Oberschwabenhalle jeweils von 15 bis 20 Uhr ein vielfältiges Angebot an Kleidung, Schuhen, Selbstgemachtem und vielfältigem Vintage.

Der Mädels–Nacht–Flohmarkt in Ravensburg, bietet was die Frauenwelt begehrt: trendige Kleidung, Marken– und Designerstücke, Schuhe, Brillen, Handtaschen, Accessoires, Schmuck, Selbstgemachtes und ebenso einzigartige Dinge im Vintage und Retro–Look. Eine Veranstaltung, bei der Frauen und Mädchen unter sich sind. Für das leibliche Wohl ist mit passenden Getränken und Speisen gesorgt. Der Eintritt beträgt vier Euro und es gibt noch wenige Plätze für Ausstellerinnen.

